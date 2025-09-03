Kelemen Hunor, despre varianta ca reforma pensiilor magistraților să cadă la CCR: „Mai bine să mergem cu toţii acasă”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, că revolta populară va fi „extrem de justificată”, dacă şi această variantă a legii privind reforma pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională.

„Acest risc există permanent. Eu vă spun, dacă pică la Curtea Constituţională şi această variantă, corectă, extrem de echilibrată, atunci nu mai ştiu ce se mai poate face şi revolta populară va fi extrem de justificată. Nu se poate să nu ai tu, Parlament, Guvern, Legislativul puterea, capacitatea de a reglementa un anumit domeniu, fiindcă acolo sunt oameni care nu acceptă să există reglementare şi poate că autoreglementarea e singura posibilitate pe care ei o acceptă. Dacă pică la Curtea Constituţională, e mai bine să mergem cu toţii acasă”, a spus liderul UDMR la Digi 24, potrivit Agerpres.

În opinia sa, perioada de tranziţie de 10 ani pentru creşterea vârstei de pensionare a magistraţilor este „mult prea mult”

„Eu aş fi mers la o variantă fără o tranziţie mult prea lungă, fiindcă e greu să explici oamenilor de ce la magistraţi trebuie o perioadă de tranziţie foarte lungă, când, în momentul în care creşti, vârsta de pensionare la oameni, atunci nu ai o perioadă de tranziţie aşa de lungă. Şi Guvernul, până la urmă, premierul, după discuţiile cu magistraţii, a venit cu 10 ani de tranziţie. Sincer, mie, personal, nu mi-a plăcut, dar am acceptat că de-aia e premier şi de-aia conduce Guvernul, să vină cu astfel de soluţii”, a spus Kelemen Hunor.

Zece ani, din punctul meu de vedere, este mult, e mult prea mult, suficient de mult, ca să ştie un magistrat ce urmează şi cam când urmează. Important este că în acel domeniu, într-adevăr, putem vorbi de reformă, fiindcă se schimbă vârsta de pensionare, vechimea în muncă…”, a adăugat preşedintele UDMR.

Modificarea sistemului de pensii speciale a fost primul din cele cinci proiecte din pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. „Am văzut protestele magistraților, nu este o lege împotriva lor, ci pentru echitate și încredere în justiție”, a spus premierul Bolojan.

„Va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește la 35 de ani”, a declarat Bolojan în plenul reunit al Parlamentului.