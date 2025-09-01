Kelemen Hunor, după atacurile asupra muncitorilor străini: „Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de extremişti”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat, luni, după atacurile recente asupra unor muncitori străini și a cerut partidelor să se delimiteze clar de AUR și de „politicienii extremiști”: „Violența nu are loc în societate și nu ar trebui niciodată tolerată”.

„Condamnăm orice formă de violenţă verbală şi fizică. În ultimele zile, lucrătorii străini au fost atacaţi – oameni care doresc să muncească cinstit şi să îndeplinească sarcini pe care nimeni altcineva nu le face. Violenţa nu are loc în societate şi nu ar trebui niciodată tolerată”, a scris Kelemen Hunor, într-un mesaj pe Facebook.

Liderul UDMR a subliniat că răspunderea pentru astfel de incidente nu revine doar agresorilor, ci și politicienilor care „incită de ani de zile la ură împotriva comunităților minoritare”.

„Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti. Ştiu că situaţia din ţară este dificilă în acest moment, dar populismul nu este niciodată soluţia, iar provocarea nu este niciodată remediul”, a mai transmis Kelemen Hunor.

Două agresiuni în aceeași zi, la Cluj și București

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a atacat cu o bucată de lemn un cetățean nepalez aflat la muncă în Cluj-Napoca. Victima, lovită în cap, spate și picioare, a fost transportată la spital și se află în comă. „La acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supravieţuirii acesteia”, au transmis procurorii, care îl consideră pe agresor „o persoană extrem de agresivă”.

Avocata agresorului arestat susține că acesta i-a atacat pe cetățenii nepalezi după ce ei le-au hărțuit pe stradă pe sora și pe iubita sa, scrie News.ro.

În aceeași zi, la București, un livrator din Bangladesh a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a strigat: „Du-te înapoi în țara ta! Ești un invadator!”. Atacul a fost surprins pe video și făcut public de polițistul Marian Godină. Agresorul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber și ulterior arestat preventiv. Procurorii au anunțat că incidentul a fost comis „din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina pe cetățeanul străin să părăsească teritoriul țării”.

Mesajele extremiste și reacțiile oficiale

Agresiunea din Capitală a avut loc la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe Facebook un mesaj viral în care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”. Postarea a atras critici și sesizări oficiale: polițistul Marian Godină a depus plângere penală pentru „incitare la violență, ură sau discriminare”, iar CNCD s-a autosesizat.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a condamnat atacul, atrăgând atenția asupra rolului discursurilor extremiste: „În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Actele de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre”.