Kelemen Hunor exclude alternativele la actuala guvernare: „Catastrofal”, un guvern minoritar PNL-USR susținut de AUR

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că nu există alternativă la formula actuală de guvernare și că un guvern minoritar PNL-USR susținut din opoziție de AUR ar fi „catastrofal”, potrivit Agerpres.

„Ar fi catastrofal (guvern minoritar PNL-USR susținut din opoziție de AUR, n.r.), deci nu trebuie să ajungi până acolo. Din punctul meu de vedere, nu există alternativă la formula actuală. Sau dacă cauți o alternativă, trebuie să fie tot un guvern majoritar. Un guvern alcătuit în două partide și susținut de cine apucă și cine când are timp și chef, eu cred că astăzi, pentru România, ar fi o greșeală uriașă”, a declarat presei Kelemen Hunor, la Brâncovenești, în județul Mureș.

Liderul UDMR a spus că speră ca tensiunile din coaliție să fie depășite după sărbătorile pascale.

„Eu încă mai sper că aceste tensiuni, conflicte, chiar și neînțelegeri din coaliție, după sărbătorile pascale, pot fi rezolvate cu înțelepciune, fiindcă asta a fost misiunea noastră: să mergem împreună. Avea dreptate președintele Dan când zicea că această coaliție este condamnată să muncească, să meargă împreună”, a afirmat liderul UDMR.

Întrebat ce soluții vede pentru rezolvarea crizei guvernamentale, Kelemen Hunor a subliniat că singura cale este dialogul.

„Dialogul, argumente, rațiunea, astea sunt soluțiile. Astăzi, când discutăm despre coaliție și la această oră și sunt aceste tensiuni, atunci nu există altceva decât să te așezi la masă. Poate că e nevoie de câteva zile, de două-trei săptămâni, până după sărbătorile pascale, și să găsim împreună o soluție, altfel ne vom duce în gard. Nu dorim acest lucru”, a mai afirmat liderul UDMR.

Grindeanu: „Am văzut bezele trimise de reprezentații PNL către AUR”

Declarațiile vin în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare, după dispute legate de adoptarea ordonanței privind carburanții. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că „lucrurile nu funcționează corespunzător” în coaliție și a acuzat PNL că sunt cei care caută o apropiere de formațiunea lui George Simion.

„În ultimele 24 de ore am văzut bezele trimise de reprezentații PNL către AUR. Eu nu impun agenda internă nimănui. Noi facem lucrurile pentru noi. Pe noi ne preocupă chestiunile legate de carburanți, sunt lucruri care sunt importante pentru români dincolo de ceea ce vrea PSD, PNL, USR. Nu mi permit să dau lecții celorlalți cum nu o să permit să dea ei lecții”, a spus Grindeanu.

PSD a anunțat luni că referendumul intern privind rămânerea la guvernare, anunțat încă din decembrie, va avea loc pe 20 aprilie.

Este vorba de un referendum intern, prin care membri de partid vor fi întrebați dacă vor ca PSD să rămână la guvernare și dacă da, în ce formă – cu sau fără Ilie Bolojan, cu sau fără USR.

Totuși, întrebările exacte pentru această consultare nu au fost încă stabilite.