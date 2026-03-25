VIDEO Un nou atac al lui Sorin Grindeanu la partenerii de guvernare: „Am văzut bezele trimise de reprezentații PNL către AUR”

Lucrurile nu funționează corespunzător în coaliția de guvernare, a acuzat președintele PSD Sorin Grindeanu într-o declarație de presă susținută miercuri la capătul tensiunilor privind adoptarea ordonanței privind carburanții.

Întrebat despre ședințele de luni ale partenerilor de coaliției, în care PNL și USR au decis că nu vor mai colabora cu PSD dacă dă jos actualul guvern printr-o moțiune alături de AUR, Grindeanu a acuzat că PNL sunt cei care caută o apropiere de formațiunea lui George Simion.

„În ultimele 24 de ore am văzut bezele trimise de reprezentații PNL către AUR. Eu nu impun agenda internă nimănui. Noi facem lucrurile pentru noi. Pe noi ne preocupă chestiunile legate de carburanți, sunt lucruri care sunt importante pentru români dincolo de ceea ce vrea PSD, PNL, USR. Nu mi permit să dau lecții celorlalți cum nu o să permit să dea ei lecții”, a spus Grindeanu.

PSD a anunțat luni că referendumul intern privind rămânerea la guvernare, anunțat încă din decembrie, va avea loc pe 20 aprilie.

„E clar pentru toată lumea că la nivel guvernamental lucrurile nu funcționează cum trebuie. Nu avem nimic personal cu Ilie Bolojan. Lucrurile ar putea să funcționeze și mai bine. Am spus că e nevoie de măsuri de relansare economică, am spus că dacă doar tăiem o să intrăm în recesiune, astea arată dincolo de persoane, un management. Dacă avem lucruri de reproșat, sunt legate de management. Asta nu înseamnă ca nu ne facem autoevaluarea”, a declarat președintele PSD.

El a mai acuzat că nu a primit nicio invitație de la premier pentru o nouă ședință a coaliției guvernamentale.

Referendumul din PSD

Conducerea PSD a decis luni că pe 20 aprilie va avea loc consultarea internă despre care Sorin Grindeanu vorbește de la finalul lunii decembrie.

Este vorba de un referendum intern, prin care membri de partid vor fi întrebați dacă vor ca PSD să rămână la guvernare și dacă da, în ce formă – cu sau fără Ilie Bolojan, cu sau fără USR.

Totuși, întrebările exacte pentru această consultare nu au fost încă stabilite.