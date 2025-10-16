Kelemen Hunor, ironic la adresa şefului ANAF: Recunosc, am încălcat legea. Am făcut şase borcane de gem de prune. Aş fi făcut şi pălincă, dar n-am mai avut suficiente prune

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut joi un autodenunţ ironic, anunţând pe Facebook că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. „Am încălcat legea!”, a afirmat el, adăugând că aşteaptă cu teamă să vadă când îi va confisca ANAF „probele”, scrie News.ro. Reacţia ironică a liderului UDMR vine după ce șeful ANAF a afirmat că „gemul care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA”.

„Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soţia mea, am făcut şase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăţia noastră. Aş fi făcut şi pălincă, dar prunele nu au fost suficiente”, a scris Kelemen pe Facebook.

Kelemen Hunor a adăugat ironic: „Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confişte «probele»?”.

„Şase borcane de gem – şase lovituri ascunse la buget. Serios acum: preşedintele ANAF chiar crede că gemul de casă e gaura neagră a economiei? Dacă aşa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm şi conservele bunicii. Pe etichetă am putea să scriem: «Produs cu risc fiscal – consumul se recomandă sub supravegherea autorităţilor»”, a mai transmis Kelemen Hunor.

Redevenind serios, liderul UDMR, unul dintre partidele care formează coaliţia de guvernare, a afirmat: „Ce-ar fi dacă i-ar urmări pe marii evazionişti, nu pe bunicile care fac conserve?”.

Șeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, afirmase miercuri seară, la Antena 3, că gemul făcut în gospodărie afectează nivelul de încasare al TVA în România, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.