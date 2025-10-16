Gemul „făcut în casă de bunica”, contabilizat ca impozit neîncasat. „Este calculat la gap-ul de TVA”, spune șeful Fiscului

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că gemul făcut în gospodărie afectează nivelul de încasare al TVA în România, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Şeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat că datele care se folosesc în discuţia despre slaba colectare a TVA sunt cele raportate pentru anul 2022.

„Aşteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special. Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană”, a spus şeful ANAF, Adrian Nica, citat de News.ro.

El a precizat că „este de notorietate discuţia apărută în spaţiul public cu privire la producţia pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei ţări, atunci când vorbim de autoconsum”.

„Şi ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”, a spus şeful ANAF. „Asta contează la gap-ul de TVA în România?”, a întrebat moderatorul. „Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, a răspuns şeful ANAF, Adrian Nica.

România a avut, în 2022, cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană. Gap-ul de TVA reprezintă diferenţa dintre cât TVA ar trebui să încaseze statul (conform legislaţiei fiscale) şi cât TVA încasează efectiv.

Potrivit specialiştilor, este un indicator folosit pentru a măsura frauda fiscală, evaziunea fiscală, insolvenţele şi erorile administrative.