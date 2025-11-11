Kelemen Hunor: „Nu știu dacă se va rupe coaliția după alegerile din București, dar vor fi urmări. Să nu piardă toți trei, că atunci e și mai rău”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, întrebat dacă actuala coaliție s-ar putea rupe după alegerile din Capitală, având în vedere că PNL, PSD și USR au candidați proprii, că nu știe dacă se va ajunge la o ruptură, dar „vor fi urmări”. „Să nu piardă toți trei, că atunci e și mai rău”, a spus Kelemen Hunor într-un interviu pentru Cotidianul.

„Se poate, sigur. Vă daţi seama, acolo sunt din coaliţie trei candidaţi. Plus mai sunt nişte sateliţi acolo, SENS, nu mai ştiu de unde, care sunt mai aproape de USR şi probabil că la un moment dat ei se vor înţelege. Doar unul va câştiga. Dintre Ciucu, Băluţă şi Drulă, doar unul va câştiga. Ceilalţi vor fi perdanţi cu partide, cu tot. Şi asta înseamnă că vor fi nişte probleme, tensiuni”, a a spus Kelemen Hunor, citat de News.ro.

El a apreciat că situaţia depinde şi de modul în care se vor ataca în această perioadă în campanie.

„Deja am văzut nişte atacuri din toate părţile. Asta va mai agrava situaţia, dar n-au cum să câştige toţi trei. Unul va câştiga”, a subliniat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a evitat să precizeze pe cine vede favorit, spunând că nu votează în Bucureşti.

„Nu ştiu, mă uit, că eu nu votez în Bucureşti, chiar nu… Mai ales că suntem colegi cu toţii şi cu Drulă, şi cu Ciucu, şi cu Băluţă. Nu vreau să-mi dau cu părerea, nu votez în Bucureşti, chiar nu contează ce cred eu. Dar eu ca şi principiu vă spun, din trei, dar unul va câştiga”, a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă faptul că doar unul dintre cei candidaţi va câştiga va duce la ruperea coaliţiei, liderul UDMR a replicat: „Nu ştiu dacă se va rupe, eu sper că nu, dar vor fi urmări. Doamne, ok, să nu pierdă toţi trei, că atunci e şi mai rău”.