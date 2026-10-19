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Actualitate

Kelemen Hunor, predicție în două cuvinte despre soarta guvernului Niculescu la votul decisiv. Cum explică și cealaltă „parte a poveștii”

Andrei Stan
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Kelemen Hunor anticipează ce se va întâmpla marți, în Parlament, la votul de învestitură pentru cabinetul propus de Luca Niculescu și a dezvăluit că acordul semnat de UDMR cu premierul desemnat are o pagină şi jumătate.

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