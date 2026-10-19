Kelemen Hunor, predicție în două cuvinte despre soarta guvernului Niculescu la votul decisiv. Cum explică și cealaltă „parte a poveștii”

Kelemen Hunor anticipează ce se va întâmpla marți, în Parlament, la votul de învestitură pentru cabinetul propus de Luca Niculescu și a dezvăluit că acordul semnat de UDMR cu premierul desemnat are o pagină şi jumătate.

Preşedintele UDMR s-a arătat convins, luni seară, într-o emisiune la TVR, că Executivul propus de Luca Niculescu va trece de votul Parlamentului, Kelemen Hunor arătând că nu ar cataloga acest guvern drept unul „de tranziţie”, ci drept unul minoritar.

„Va trece”, a declarat Kelemen Hunor, referindu-se la votul care urmează în plenul Parlamentului.

Conform liderului UDMR, acest Executiv nu are majoritate în Parlament.

„Nimeni nu neagă, nici măcar cei care ar fi dorit să fie un alt guvern, că nu este un guvern în jurul PSD-ului. Este un guvern minoritar, un guvern care nu are majoritate în Parlament. Mâine, la vot, va avea (majoritate, n.r.), dar mai departe trebuie să negocieze fiecare proiect. (…) Şi aici Luca Niculescu are un rol important”, a declarat Kelemen Hunor.

„Eu l-am văzut, în această perioadă, la discuţii, politician, că înainte el făcea la Externe altceva, dar exerciţiul dialogului, exerciţiul de a căuta un compromis sigur că îl va ajuta şi e necesar să aibă dialog permanent cu partidele”, a mai spus președintele UDMR, citat de News.ro.

Ce prevede acordul semnat de UDMR cu Luca Niculescu

Kelemen Hunor a adăugat că Guvernul are „garantate” şase luni, timp în care UDMR şi PNL nu vor depune moţiune de cenzură, el subliniind că nu ar cataloga viitorul executiv drept unul „de tranziţie”.

„Nu aş spune guvern de tranziţie. Este un guvern minoritar care are un acord semnat cu noi şi cu PNL pentru şase luni de zile fără moţiune de cenzură, dacă sunt respectate acele condiţii pe care şi noi, şi colegii de la PNL le-am discutat”, a adăugat liderul formaţiunii maghiare.

El a dezvăluit că acordul semnat între UDMR şi Luca Niculescu are o pagină şi jumătate şi include chestiuni precum:

încadrarea în ţinta de deficit bugetar,

investiţii, finanţare „corectă şi echilibrată” pentru autorităţile locale și la rectificare și după rectificare

şi chestiuni legate de drepturile minorităţilor.

„Eu cred că până la urmă toată lumea a zis că e mai bine așa, că ar fi fost dificil să faci un acord bilateral, fiindcă între PNL și PSD, cum a spus și mai înainte, există o prăpastie relativ mare și noi cu toții am fost de acord să votăm un guvern, să avem un guvern cu drepturi depline sau cu puteri depline, dar sigur, fiecare după aceea își vede de treabă. Susținem pe anumite proiecte, punctual”, a mai spus președintele UDMR.

Kelemen a precizat că „era de aşteptat” ca audierile să meargă „în direcţia de a vota guvernul” propus de Luca Niculescu.

De ce nu a intrat acum, UDMR, la guvernare

Liderul UDMR a explicat și de ce formaţiunea lui nu a intrat la guvernare alături de PSD şi de cei câţiva miniştri independenţi propuși de Luca Niculescu.

Întrebat „ce înseamnă pentru UDMR că vă vedeți de treabă?”, Kelemen Hunor a răspuns: „Ceea ce am făcut și în Parlament până acum. Rămânem în opoziție și acolo unde are nevoie Luca Niculescu și guvernul de susținerea noastră… va veni și va discuta, va negocia. Așa am făcut și în alte dăți când exista un guvern minoritar… guvern minoritar Tăriceanu, în 2007-2008, un an și jumătate când PSD-ul a susținut acel guvern sau au mai au mai fost astfel de situații, când era un guvern minoritar și prin acorduri parlamentare primea sprijin punctual pentru anumite proiecte. Asta se face peste tot în lume, acolo unde nu reușești să formezi o coaliție majoritară”.

Chestionat și de ce formațiunea sa nu a intrat în cabinetul lui Luca Niculescu, Kelemen Hunor a spus: „Fiindcă… există și această parte a poveștii”, pe care a detaliat-o apoi.

„Noi am fost demiși, dați jos de PSD și de AUR în mai. Acum trei săptămâni am cerut un vot de învestire într-un format PNL-USR-UDMR, guvern condus de Mureșan, era aproape imposibil din punct de vedere moral să sari dintr-un tren în celălalt în trei săptămâni când nu s-a schimbat nimic. Totuși, sunt niște consecințe și pentru noi și pentru alții că am fost dați jos prin moțiune de cenzură. Trebuie să faci o pauză. Asta este explicația”, a spus el, potrivit TVR Info.

„Nici nu am intrat în discuții, în negocieri, fiindcă există această chestiune care vrei, nu vrei. E realitatea și în politică. Și eu am ținut mult la această chestiune. Domnule, ați dat jos un guvern din care ați făcut parte, în care noi am rămas acolo, nu am plecat… nu aveam cum, n-aveam argumente, nu s-a întâmplat nimic excepțional să mă arunc dintr-o barcă în alta”, a mai explicat liderul UDMR.

Kelemen: Dacă am fi avut azi alegeri, AUR ar fi fost pe primul loc

„Dacă am fi avut azi alegeri, AUR ar fi ieșit pe primul loc”, a mai declarat Kelemen Hunor, în emisiunea „Dialoguri libere” de la postul public de televiziune. Președintele UDMR a vorbit și despre ascensiunea Alianței pentru Unirea Românilor.

„Astăzi, dacă am fi avut alegeri, sigur că AUR ar fi ieșit pe primul loc, în jur de 40% cu redistribuire. Ce se va întâmpla până în 2028? Nu știu, fiindcă vor apărea alte două partide care au posibilitatea de creștere în opoziție. Până acum AUR era în opoziție, nu trebuia să facă absolut nimic, doar să gestioneze criza, între ghilimele, să gestioneze din punctul lor de vedere și nici nu au făcut nimic”, a mai afirmat el.

În ceea ce privește opoziția care se conturează în aceste zile, Kelemen Hunor a precizat: „Acum o să fie și USR, și PNL în opoziție, vom fi și noi, dar noi avem o limită, din păcate. Și asta înseamnă că opoziția va arăta altfel și nu știm ce se va întâmpla, nu știm cât va reuși PNL-ul, cât va reuși USR-ul să adune din protest, dar e o altă realitate începând de mâine (marți, n.r.).

„Până acum AUR era și un pic PSD-ul, dar, cum am văzut, PSD-ul nu a reușit să profite sau nu a profitat mult din poziția în care, din aprilie, din mai, s-a așezat”, a adăugat liderul Uniunii.

Treisprezece miniștri propuși în Guvernul Niculescu, dintre care doi delegați, au fost audiați luni în comisiile de specialitate din Parlament și toți au primit avize favorabile. Restul de cinci miniștri urmează să fie audiați marți, de la ora 09.00.

Audierile celor propuși pentru a conduce Agricultura și Apărarea au fost marcate de momente tensionate și schimb dur de replici între PSD și opoziție.