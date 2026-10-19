Primul test pentru membrii Guvernului Niculescu. Miniștrii propuși, audiați astăzi în Parlament

Audierile în comisiile Parlamentului încep astăzi, de la ora 12.00, în comisiile de specialitatate ale Parlamentului. Rând pe rând, ei se vor prezenta pentru a răspunde întrebărilor parlamentarilor, care la final vor da un aviz consultativ.

Conform programului oficial, prima zi de audieri din Parlament începe la ora 12:00 și se va încheia la 20:00. Ele voi continua și marți când ultimii miniștri sunt programați să fie audiați între 9.00 și 12.00.

Ziua de marți va culmina cu votul de învestire. Ședința de plen reunit al Camerei Depuților și Senatului este programată să înceapă la ora 14, când premierul desemnat va prezenta programul de guvernare și lista Guvernului.

Programul audierilor de luni:

Ora 12.00: Florin Barbu, propunerea PSD pentru ministerul Agriculturii

Ora 12.30: Marcel-Alexandru Stoica, propunerea PSD pentru ministrul Dezvoltării

Ora 13.00: Dumitru Chisăliță, propunere de independent pentru ministrul Energiei

Ora 13.30 Ștefan-Radu Oprea, propunerea PSD pentru ministerul Apărării

Ora 14.00 Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru ministerul Economiei

Ora 15.00 Costinel-Bogdan Dumitru propunere de independent ca ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială

Ora 15.30, Alexandru Nazare, propunere de independent pentru ministerul de Finanțe

Ora 16.00 Valentin-Sorin Costreie, propunere de independent pentru ministerul Educației

Ora 17.00 Sorin-Gabriel Ionescu, propunerea PSD de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar

Ora 17.30 Marian Neacșu, propunerea PSD pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne

Ora 18.00 Ștefan-Ovidiu Popa, propunerea PSD pentru ministerul Transporturilor

Ora 18.30 Natalia-Elena Intoteri, propunerea PSD pentru ministerul Mediului

Ora 19.00 Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan, propunere de independent pentru ministerul Culturii

Pe hârtie, Guvernul Luca Niculescu are voturile necesare

Pentru ca guvernul propus să fie învestit, acesta va avea nevoie de cel puțin 233 de voturi în ședința de plen de marți.

Conform declarațiilor făcute de liderii politici în ultimele zile, cabinetul Luca Niculescu are susținerea necesară.

Până în prezent, PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România” au anunțat că susțin Guvernul Luca Niculescu – din care social-democrații sunt parte.

Dacă aceste grupuri vor vota Guvernul în Parlament, atunci se vor aduna 279 de voturi, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru învestire.

PSD are 11 miniștri din 16

PSD va avea 11 din cele 16 portofolii din cabinetul Luca Niculescu, astfel:

Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu

Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministrul Muncii – Florin Manole

Ministrul Economiei – Daniel Zamfir

Ministrul Justiției – Radu Marinescu

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu

Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

În plus, PSD va avea și un ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu.

Ceilalți cinci miniștri sunt tehnocrați:

De asemnea, va fi un tehnocrat la nou înființata poziție de ministru delegat pentru Comunicații și Inteligență Artificală. Aici, a fost desemnat Bogdan Dumitru, care lucrează de 25 de ani la Bitdefender.

Acord semnat de PNL cu premierul desemnat

PNL nu a dorit să intre în Guvern, iar președintele partidului, Ilie Bolojan, a anunțat că el și Luca Niculescu au semnat duminică seară un acord care stabilește condițiile în baza căruia liberalii îl vor susține pe premierul desemnat la votul de învestire din Parlament.

„Acest guvern, că ne place, că nu ne place, ne scoate dintr-o anumită ipocrizie, adică este un rezultat al deciziilor pe care președintele României le-a luat, prin nominalizarea primului ministru Luca Niculescu și prin modul în care a temporizat și a făcut nominalizările, și decizia Partidului Social Democrat de a intra în acest guvern cu echipa de miniștri, care este oglinda ofertei Partidului Social Democrat, pentru care își asumă răspunderea”, a declarat liderul PNL, la B1 TV.

Matematica parlamentară