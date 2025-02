Kelemen Hunor: În acest moment, nu prea avem canale de comunicare cu administrația Trump. Suntem parcă loviți de cap și nu știm unde și cum să acționăm

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, pentru Agerpres, că este necesară o discuție atât în coaliția de guvernare, cât și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), nu doar pe tema anulării alegerilor prezidențiale, ci și în actualul context geopolitic și internațional. El a spus că „prima urgență” este găsirea unor canale de comunicare cu administrația Trump.



Liderul UDMR spune că e necesară „o discuție foarte serioasă în perioada imediat următoare între liderii coaliției și trebuie văzut care este direcția în care dorește să meargă România și ce argumente are”.

„Prima urgență e ca România să găsească canale de comunicare cu administrația Trump”

El a spus că în ultima perioadă nu au existat discuții în coaliție legate de politica externă, iar asta nu poate fi evitat.

„Deci, eu cred că asta este prima fază, după care, bineînțeles, trebuie o discuție și în CSAT – are dreptate Crin Antonescu. Depinde de președintele interimar, Ilie Bolojan, când convoacă un CSAT, nu neapărat și nu doar pentru a discuta despre anularea alegerilor, în acest context, fiindcă probabil că acolo există mai multe informații și se poate face o nouă analiză, dar urmează și trebuie să se facă o discuție și în contextul geopolitic și internațional. România trebuie să fie pragmatică. În acest moment, așa cum văd eu, nu prea are canale de comunicare cu administrația Trump. Asta nu poate să rămână așa. Și, de aceea, cred că prima urgență este să găsească canale de comunicare cu administrația Trump”, a spus Kelemen Hunor.



Potrivit liderului UDMR, pentru Statele Unite ale Americii, pe primul loc, vor fi propriile interese, context în care este necesară întărirea Flancului estic:



„Forțele americane, dacă vor fi retrase din Europa, din Germania, din România, din celelalte state, pe termen mediu, pe termen lung, din punctul nostru de vedere, este o pierdere uriașă și trebuie întârit Flancul estic cu trupe europene. Deci, o apărare europeană trebuie construită cu viteză foarte mare. Europa a pierdut enorm de mult timp, apoi Europa s-a ocupat cu lucruri care nu aveau nicio noimă în această perioadă și nu s-a ocupat cu ceea ce era important. Se știa că în America se va reseta jocul și mai ales interesele Americii se vor orienta spre Pacific, spre China și Europa nu o să mai fie o prioritate sau o prioritate undeva de prim plan“’, a afirmat Kelemen Hunor”.

„România nu trebuie să își ceară scuze că a anulat alegerile”

El consideră că România trebuie să aibă relații foarte strânse cu vecinii, în această perioadă și „poate să fie un inițiator în a schimba un pic abordarea, fiindcă pe acest flanc unde suntem noi și pe regiunea Mării Negre, suntem în continuare într-o poziție geografică extrem de importantă și nu putem să nu avem un punct de vedere, să nu avem o orientare”.

„În acest moment, suntem parcă loviți de cap și nu știm unde și cum ar trebui să acționăm. Asta este problema cea mai mare”, a spus liderul UDMR.



El a atras atenția și că România trebuie să aibă o poziție „extrem de fermă” în privința anulării alegerilor prezidențiale, în contextul atacurilor pe această temă lansate de vicepreședintele american JD Vance.



„Avem în fața noastră alegeri. Suntem criticați aproape fiecare a doua zi pentru anularea alegerilor. Eu cred că, din acest punct de vedere, România trebuie să aibă o poziție extrem de fermă. S-au anulat alegerile pentru că au fost intervenții și există dovezi și trebuie arătate aceste dovezi – ce se poate arăta, bineînțeles – și nu trebuie să cerem scuze că am anulat alegerile.

Asta nu înseamnă că nu avem acele valori democratice înrădăcinate, despre care vorbește inclusiv vicepreședintele Vance. Dar, din punctul nostru de vedere, trebuie să știm să ne apărăm, să explicăm, să argumentăm – că nu am făcut împotriva României, mă rog, nu noi, ci Curtea Constituțională, nu a făcut împotriva României, nu a decis anularea alegerilor împotriva valorilor democratice, împotriva Occidentului. Trebuie să știm să explicăm”, a mai spus liderul UDMR.

Premierul Marcel Ciolacu a susținut, vineri, că autoritățile de la București „vor face demersuri pe toate canalele diplomatice” pentru ca vicepreședintele american, J.D. Vance, „să aibă întregul tablou despre ceea ce s-a întâmplat în România la alegerile prezidențiale”. El a răspuns astfel întrebat de jurnaliști, la Bruxelles, cum se poziționează față de declarațiile critice ale vicepreședintelui american privind anularea alegerilor prezidențiale din România.

Ciolacu a mai spus că are așteptări de la ministrul român de Externe ca partea americană să fie mai bine informată: „Am văzut și eu în declarația domnului vicepreședinte Vance, la Munchen, care s-a referit la Guvernul României. Cu adevărat, sistemele administrative ale României și Statelor Unite sunt diferite. Eu nu am aceste atribuții, eu nici nu validez, nici nu invalidez alegerile. Și atunci se vede cu ochiul liber că este o lipsă de comunicare și de informație. Și de aceea sperăm, prin ambasadă, dar nu am prea multe așteptări de la domnul ambasador, dar de la domnul Hurezeanu am suficiente așteptări să informăm mai bine”.

Întrebat și dacă el, personal, a avut discuții cu Administrația Trump după declarațiile făcute de către oamenii din echipa președintelui SUA, Ciolacu a răspuns: „Au existat discuții și vor exista în continuare“.