Kelemen Hunor susține menținerea plafonării adaosului la alimente: „Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la Antena 3, că intenționează să susțină în coaliția de guvernare ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să fie prelungită și după 1 octombrie, când expiră.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este o temă care a generat tensiuni în coaliție. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis sâmbătă, 13 septembrie, că decizia necontinuării plafonării a fost deja luată în unanimitate, lucru negat de PSD. Miercuri, după o ședință a liderilor coaliției, nu s-a ajuns la un consens.

Întrebat dacă plafonarea adaosului comercial se menține sau nu, liderul UDMR a spus că decizia nu a fost încă discutată în coaliție.

„În primul rând, nu a fost o discuție în coaliție. E coaliție și când stau la ședința de guvern, e coaliție și cu vicepremierii când discută premierul, a fost o discuție în guvern, dar în coaliție nu a existat o decizie”, a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3.

„Pe de altă parte, în momentul când noi am crescut TVA-ul și au crescut prețurile la energie, inflația e aproape de zece la sută. În septembrie va depăși 10% categoric, indiferent cine ce spune. Eu am spus astăzi în coaliție că eu sunt pentru a păstra această plafonare, oamenii trebuie să simtă că-s protejați”, a adăugat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor spune că din 2023, de când a fost introdusă plafonarea, „s-a păstrat un preț mai rezonabil” la raft.

„Sunt unele chestiuni care nu depind neapărat de noi sau doar într-o mică măsură, dar sunt chestiuni care țin de noi – să protejăm oamenii de inflație mare și asta se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare în acele segmente s-a păstrat un preț mai rezonabil, trebuie păstrat și săptămâna viitoare asta va fi poziția noastră – să păstrăm cel puțin șase luni de zile plafonarea adaosului comercial”, a conchis Kelemen Hunor.

HotNews a scris miercuri despre faptul că PSD ia în considerare să depună proiect în Parlament pentru continuarea plafonării adaosului comercial la produsele de bază.

Social-democrații spun că vor apela la această variantă dacă nu se ajunge la un acord în coaliție, potrivit surselor HotNews.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi Magiun până la 350 grame”. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT Brânză telemea de vacă vrac Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame Făină albă de grâu „000” până la 1 kg Mălai până la 1 kg Ouă de găină calibrul M Ulei de floarea-soarelui până la 2 l Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă. Cartofi proaspeţi albi vrac Zahăr alb tos până la 1 kg Smântână – 12% grăsime Unt până la 250 grame.

Măsura plafonării adaosului comercial a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD). Încă de atunci, procesatorii și retailerii cu care HotNews a discutat spuneau că reglementarea prețurilor poate avea consecințe negative nedorite, precum denaturarea nivelurilor optime de ofertă sau cerere, dar și facilitarea înțelegerilor între întreprinderi de a alinia prețurile produselor.