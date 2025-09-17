Impas în coaliția de guvernare. Liderii partidelor încearcă să ajungă la un acord privind plafonarea adaosului comercial la produsele de bază

PSD vrea ca plafonarea adaosului comercial la produsele de bază să fie prelungită și după 1 octombrie, când expiră. Subiectul a generat tensiuni în coaliție, pentru că purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că decizia necontinuării plafonării a fost deja luată în unanimitate, lucru negat de PSD.

Ce se discută în ședința coaliției de guvernare de miercuri

Discuția privind continuarea plafonării adaosului comercial la produsele se bază, care a intrat pentru prima dată în vigoare în iunie 2023, va avea loc astăzi, la Guvern, au declarat surse politice pentru HotNews. Potrivit acestora, de la ora 10:00 se vor întâlni doar președinții partidelor din coaliție, iar de la ora 11:00 discuțiile vor continua în cadru mai larg cu mai mulți din conducerea celor patru partide.

Un alt subiect despre care se va discuta este reforma administrației publice locale, care de asemenea a creat un blocaj în coaliție. Astăzi, liderii partidelor de guvernare vor avea o nouă discuție cu cifrele venite din teritoriu cu privire la numărul de angajați și cheltuielile pe care le are statul cu aceștia.

Totodată, PSD vrea să aducă în discuție și pachetul de relansare economică, prezentat săptămâna trecută de președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

După ședința coaliției, Ilie Bolojan mai are programate astăzi doua ședințe. Prima, de la ora 14:00, la PNL, unde pe ordinea de zi se află „prioritățile guvernării și alte chestiuni tehnice”, conform surselor HotNews.

De la ora 16:00, premierul Ilie Bolojan se va întâlni la Guvern cu reprezentanții primarilor din toată țara și cu cei ai consiliilor județene, pentru a discuta pe tema reformei din administrația publică locală.

Noul impas al coaliției – plafonarea adaosului la produsele de bază

Săptămâna trecută, vineri, surse din PSD au declarat pentru HotNews că ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), i-a cerut premierului ca plafonarea adaosului comercial la produsele de bază să fie prelungită, însă șeful Guvernului ar fi spus că este „exclus”.

O reacție de la Guvern privind acest subiect a venit sâmbătă, prin vocea purtătoarei de cuvânt Ioana Dogioiu.

„Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților”, a transmis Dogioiu presei.

Anunțul ei a fost criticat dur de membri ai PSD, care au susținut că nu a existat un astfel de acord în cadrul coaliției de guvernare.

HotNews a luat legătura și cu lideri ai USR din coaliția de guvernare care, de asemena, au spus că nu știu ca o astfel de discuție să fi avut loc. Alți reprezentanți ai PSD au declarat că poate a avut loc o asemenea discuție, dar nu în cadrul ședințelor coaliției, ci în cadrul unei ședințe de guvern, unde sunt prezenți doar premierul și miniștrii.

PSD are planul „B” dacă nu se înțelege cu Ilie Bolojan

PSD ia în considerare să depună proiect în Parlament pentru continuarea plafonării adaosului comercial la produsele de bază, conform surselor HotNews.

Social-democrații consideră că nu este soluția ideală, însă vor apela la ea dacă în cadrul coaliției nu se ajunge la un acord.

„PSD nu negociază. E nevoie de prelungirea plafonării”, spun sursele din conducerea PSD.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi Magiun până la 350 grame”. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT Brânză telemea de vacă vrac Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame Făină albă de grâu „000” până la 1 kg Mălai până la 1 kg Ouă de găină calibrul M Ulei de floarea-soarelui până la 2 l Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă. Cartofi proaspeţi albi vrac Zahăr alb tos până la 1 kg Smântână – 12% grăsime Unt până la 250 grame.

Măsura plafonării adaosului comercial a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD). Încă de atunci, procesatorii și retailerii cu care HotNews a discutat spuneau că reglementarea prețurilor poate avea consecințe negative nedorite, precum denaturarea nivelurilor optime de ofertă sau cerere, dar și facilitarea înțelegerilor între întreprinderi de a alinia prețurile produselor.