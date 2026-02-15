Kievul, acuzat de Slovacia și Ungaria că a blocat livrările de petrol rusesc. Fico: „Este un șantaj politic”

Oleoductul Drujba, care transportă petrolul rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, a fost reparat după recentele avarii însă Ucraina ar putea să amâne reluarea furnizării pentru a pune presiuni asupra Ungariei să nu se mai opună aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, susține premierul slovac Robert Fico, citat de Reuters.

„Cred că ceea ce se întâmplă astăzi în legătură cu petrolul este un șantaj politic la adresa Ungariei din cauza poziției fără compromisuri a acesteia față de intrarea Ucainei în Uniunea Europeană”, a declarat Robert Fico, după întâlnirea cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Bratislava.

Partea ucraineană a anunțat că, pe 27 ianuarie, unul dintre atacurile rusești îndreptate împotriva infrastructurii energetice ucrainene a vizat oleoductul Drujba.

„Știm că partea ungară se pregătește să se plângă în privința problemelor cu tranzitul petrolului rusesc”, a scris, pe X, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha, care i-a invitat pe oficialii ungari să ceară explicații de la Moscova.

„A propos, Ungaria nu a înaintat nicio notă de protest Rusiei în privința asta. Nici măcar nu pot pronunța cuvântul „Rusia” (…) Adevărul este că Moscova a încetat să fie un furnizor de încredere din momentul în care a lansat agresiunea împotriva Ucrainei”, a mai scris diplomatul de la Kiev.

Replica Budapestei a venit la câteva ore printr-o postare pe X a lui Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe, care a spus că Volodimir Zelenski a decis să nu permită reluarea livrărilor de petrol către Ungaria, deși nu mai există probleme tehnice.

„Scopul este clar: să pună guvernul ungar într-o poziție dificilă periclitând securitatea noastră energetică înaintea alegerilor viitoare”, a scris Szijjarto”.

Însă oficialii ucraineni susțin că lucrările de reparații la conductă trenează din cauza atacurilor constante ale Rusiei, astfel reluarea livrărilor prin oleoduct încă nu este posibilă.

Livrările prin Drujba au mai fost întrerupte de două ori în cursul anului trecut, în lunile martie și august, însă atunci întreruperile au fost provocate de atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei.