Kievul crede că Moscova a transmis Phenianului tehnologia dronelor cu reacție. Zelenski: „Rusia împărtășește cu Coreea de Nord toate tehnologiile”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că este de părere că Rusia a împărtășit tehnologia dronelor propulsate de motoare cu reacție cu aliatul său de lungă durată, Coreea de Nord, notează Reuters.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat semnificativ folosirea dronelor cu reacție împotriva Ucrainei, care, deocamdată, nu dispune de mijloace eficiente pentru a le contracara, în afară de utilizarea avioanelor de luptă.

La începutul războiului, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze de artilerie, iar ulterior i-a livrat și rachete balistice, pe care Moscova le folosește în mod regulat pentru a ataca orașe ucrainene.

Întrebat dacă Rusia a transmis Coreei de Nord tehnologia din spatele celei mai noi generații de drone propulsate de motoare cu reacție, Zelenski le-a răspuns jurnaliștilor: „Da, desigur”.

„Ei (rușii, n.r.) împărtășesc cu Coreea de Nord toate tehnologiile. Nu știu în privința rachetelor balistice și așa mai departe, dar cred că da, pentru că Coreea de Nord i-a ajutat cu rachete”, a adăugat el.

Coreea de Sud și țările occidentale și-au exprimat anterior îngrijorarea că Phenianul ar putea primi sprijin din partea Moscovei pentru dezvoltarea armamentului, în schimbul ajutorului oferit Rusiei în războiul din Ucraina.

Mii de soldați nord-coreeni au fost trimiși în Rusia pentru a căpăta experiență de luptă în război.

Seulul și Kievul sunt implicate într-o dispută diplomatică de când Zelenski a anunțat, luna trecută, la Adunarea Generală a ONU, că Ucraina a transferat Coreei de Sud doi prizonieri de război nord-coreeni capturați în timp ce luptau pentru Rusia.

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a amenințat vineri cu măsuri nespecificate împotriva Ucrainei, dacă Kievul nu recunoaște existența unui acord de confidențialitate despre care Seulul spune că a stat la baza transferului și nu își prezintă scuzele.

„Coreea de Sud ne-a cerut să le predăm soldații nord-coreeni. Apropo, potrivit Constituției lor, aceștia sunt cetățenii lor… așa că le-am dat acești doi oameni”, a declarat Zelenski, fără să facă referire la comentariile lui Lee.