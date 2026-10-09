„Kievul este într-o luptă pentru supraviețuire”, anunță primarul Kliciko. „Acesta este obiectivul lui Putin”

Atacurile rusești din ce în ce mai intense care au lovit capitala ucraineană, avariind poduri și infrastructura cheie, reprezintă o chestiune de supraviețuire pentru Kiev în pragul iernii, a declarat joi primarul orașului pentru AFP.

Printr-o schimbare tactică din ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete și drone în timpul zilei împotriva Kievului, vizând poduri cheie și zone din centrul orașului.

De asemenea, a reluat atacurile asupra rețelei energetice, provocând întreruperi de curent care îi fac pe locuitorii din Kiev să se pregătească pentru o repetare a situației din iarna trecută, când încălzirea și energia electrică au fost întrerupte timp de zile întregi, în timp ce temperaturile au atins -20 °C.

„Fiecare zi aduce noi relatări despre clădiri distruse, oameni răniți sau uciși în mod tragic, pe măsură ce bombardamentele asupra orașului nostru se intensifică”, a declarat Vitali Kliciko. „Astăzi, problema este supraviețuirea”, a adăugat primarul.

Trupele ruse au avansat spre oraș în primele săptămâni ale invaziei din 2022, dar au fost respinse în doar câteva săptămâni.

De atunci, capitala a fost în mare parte ferită de problemele din regiunile de pe linia frontului, deși atacurile cu rachete și drone asupra zonelor rezidențiale au ucis totuși sute de persoane.

În condițiile în care linia frontului este în mare parte statică, Moscova s-a concentrat pe atacuri cu rază lungă de acțiune asupra Kievului, lansând rachete balistice greu de interceptat și drone cu motor cu reacție.

„Acesta este obiectivul lui Putin”

Atacurile rusești au ucis cel puțin 534 de persoane din 2022, potrivit datelor Departamentului de Sănătate al Administrației de Stat a orașului Kiev, obținute de AFP.

Aproximativ 189 de persoane au murit până în prezent în acest an, depășind numărul victimelor înregistrat în tot anul 2025.

Kliciko a declarat că locuitorii care au prieteni sau rude în afara Kievului ar trebui să ia în considerare mutarea temporară – repetând o sugestie care a stârnit reacții negative anul trecut.

El a insistat că nu va solicita niciodată o evacuare totală.

„Acesta este obiectivul lui Putin. Cel mai bun scenariu pentru Putin este ca noi toți să plecăm și să-i predăm orașele noastre goale și țara noastră”, a spus el.

Moscova a îngreunat considerabil viața în capitală. A lovit în repetate rânduri podurile peste râul Dnipro, provocând întreruperea traficului în întreg orașul.

„Legătura dintre malul stâng și cel drept este unul dintre factorii-cheie pentru funcționarea orașului”, a afirmat Kliciko.

Orașul dezvoltă punți plutitoare alternative pentru a contribui la fluidizarea traficului într-un oraș cu o populație – inclusiv navetiștii – de aproximativ 3,5 milioane de locuitori.

Ultimele atacuri au provocat întreruperi repetate ale alimentării cu energie electrică și au lăsat anumite zone din Kiev fără apă timp de câteva ore la începutul acestei săptămâni.

Kliciko a avertizat, de asemenea, că perturbarea infrastructurii de apă a orașului Kiev ar putea provoca o criză „de amploare destul de mare”.

„Găsirea unor țapi ispășitori nu va încălzi oamenii”

Pentru a se pregăti pentru iarnă, orașul a construit sisteme de încălzire de rezervă și a constituit stocuri de combustibil, alimente și apă potabilă.

„Indiferent cât de bine ne pregătim, dacă apărarea antiaeriană nu funcționează, am putea ajunge într-un scenariu nefavorabil”, a spus Kliciko.

El a atribuit o parte din vina pentru deficiențe guvernului președintelui Volodimir Zelenski, cu care se află în conflict permanent.

La rândul său, guvernul a acuzat în repetate rânduri Kievul că a rămas în urmă cu planurile sale pentru iarnă.

Kliciko a afirmat că acuzațiile sunt nefondate.

„Găsirea unor țapi ispășitori nu va încălzi oamenii”, a spus el.

Autoritățile orașului, a adăugat el, s-au confruntat cu o sarcină „foarte dificilă”, având la dispoziție „timp limitat, fonduri limitate și un număr limitat de muncitori”.