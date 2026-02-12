Kievul ironizează Budapesta, după un atac al Rusiei asupra conductei ce transportă țiței rusesc: „Să se adreseze «prietenilor» lor de la Moscova” / Replica lui Peter Szijjarto

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga și omologul său ungar, Peter Szijjarto, în timpul unei conferințe de presă, la Budapesta, Ungaria, pe 30 septembrie 2024. FOTO: Robert Hegedus / AP / Profimedia

Atacul rus de luna trecută asupra ramurii ucrainene a conductei de petrol Drujba, construită de sovietici, a oprit tranzitul petrolului rusesc către Europa de Est, a afirmat joi ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, potrivit Reuters.

În ciuda războiului cu Rusia care durează de patru ani, Ucraina continuă să transporte petrol rusesc către Slovacia și Ungaria, chiar dacă a oprit tranzitul gazului rusesc la începutul anului trecut.

Compania ucraineană de petrol și gaze Naftogaz a anunțat pe 27 ianuarie că Rusia a atacat una dintre facilitățile sale din estul Ucrainei, dar nu a specificat care anume. Cu toate acestea, oficialii orașului Brody, unde Drujba se întâlnește cu conducta de petrol Brody-Odesa, au avertizat populația cu privire la poluarea cauzată de arderea produselor petroliere, iar Sîbiga a postat pe X o fotografie cu pompieri care luptă cu flăcările.

„Aceasta este infrastructura conductei Drujba arzând după ultimul atac rus din 27 ianuarie, care a oprit tranzitul de petrol”, a scris șeful diplomației ucrainene, într-un mesaj adresat Ungariei.

Bombardamentul a fost un caz rar în care forțele ruse au atacat un oleoduct prin care Rusia furnizează petrol către Europa. Ucraina, însă, a atacat în repetate rânduri Drujba pe teritoriul rus.

În timp ce întreruperile din trecut în privința tranzitului de petrol rus au stârnit proteste din partea Budapestei și Bratislavei, în ultimele săptămâni nu au existat rapoarte din Ucraina, Ungaria sau Slovacia cu privire la probleme legate de aprovizionarea cu țiței.

„Ungaria nu a protestat față de Rusia în legătură cu acest lucru. Nici măcar nu au putut pronunța cuvântul «Rusia». Un exemplu perfect de standarde duble”, a mai scris Sîbiga în postarea lui.

Mesajul intregral al șefului diplomației ucrainene:

Știm că partea ungară se pregătește să se plângă din nou de problemele legate de tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba. Nu putem decât să le recomandăm să se adreseze «prietenilor» lor de la Moscova cu aceste fotografii. Aceasta este infrastructura conductei Drujba în flăcări după ultimul atac rus din 27 ianuarie, care a oprit tranzitul petrolului.

Apropo, Ungaria nu a protestat față de Rusia în legătură cu acest lucru. Nici măcar nu au putut pronunța cuvântul «Rusia». Un exemplu perfect de standarde duble.

Adevărul este că Moscova a încetat să mai fie un furnizor de încredere din momentul în care a lansat agresiunea împotriva Ucrainei. Iar această agresiune este cauza tuturor problemelor.

În mod regretabil, ani de zile ai acestei realități nu au fost suficienți pentru ca guvernul (Viktor) Orban să realizeze acest lucru și să diversifice aprovizionarea. Le propunem să deschidă ochii.”

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.



We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

Răspunzând la comentariile lui Sîbiga, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a sugerat că Kievul este responsabil pentru blocarea alimentării cu energie electrică necesară funcționării conductei.

„De ce nu-l întrebați pe președintele vostru când va permite restabilirea alimentării cu energie electrică a conductei?”, a afirmat Szijjarto, pe X, într-o scurtă replică.

Why don’t you ask your President when he will allow to restore the electricity supply of the pipeline? https://t.co/my8SHjGNVD — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 12, 2026

Începând din toamna anului trecut, Rusia și-a intensificat brusc atacurile cu rachete și drone asupra sectorului energetic al Ucrainei, iar populația și întreprinderile din regiuni întregi au fost private de energie electrică timp de multe ore în urma atacurilor asupra centralelor electrice.