Kilmar Abrego Garcia, imigrantul deportat pe nedrept în El Salvador şi adus înapoi acasă, a fost reţinut din nou de autorităţile americane şi ar putea ajunge în Uganda

Kilmar Abrego Garcia, imigrantul a cărui deportare ilegală în El Salvador l-a transformat într-un simbol al politicilor agresive ale preşedintelui american Donald Trump în materie de imigraţie, a fost din nou reţinut, luni, de către autorităţile de imigrare americane (ICE) în Baltimore, a anunţat avocatul său. Abrego Garcia se confruntă cu posibilitatea de a fi deportat iar, de data aceasta în Uganda, relatează News.ro citând Reuters.

Abrego Garcia, în vârstă de 30 de ani, a fost eliberat vineri din custodia penală din Tennessee şi s-a întors la casa familiei sale din Maryland, după mai mult de cinci luni de detenţie, inclusiv timpul petrecut în mega-închisoarea din ţara sa natală, El Salvador, cunoscută pentru condiţiile sale dure.

Dar el a fost reţinut din nou de Serviciul de Imigrări şi Vamă al SUA după ce s-a prezentat pentru un interogatoriu, luni, la ora locală 8 a.m., a precizat avocatul său, Simon Sandoval-Moshenberg, în faţa biroului ICE din centrul oraşului Baltimore.

Soţia şi fratele lui Abrego, care l-au însoţit la interogatoriu, au părăsit biroul ICE fără el.

Oficialii americani s-au oferit să îl deporteze în Costa Rica – o ţară hispanofonă ca şi El Salvador – dacă pledează vinovat la acuzaţiile de transport de migranţi care trăiesc ilegal în SUA, potrivit avocaţilor săi. Fără o pledoarie de vinovăţie, el ar putea fi trimis în Uganda, o ţară din Africa de Est care este „mult mai periculoasă”, au declarat avocaţii săi în documentele judiciare depuse sâmbătă.

Abrego a pledat nevinovat, dar avocaţii săi au recunoscut că au intrat în negocieri cu guvernul pentru a evita, în cele din urmă, deportarea în Uganda.