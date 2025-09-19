FOTO Kim Jong Un a supervizat testarea unor drone fără pilot. Dezvoltarea inteligenței artificiale pentru aparatele de zbor este prioritatea militară principală

Această fotografie furnizată de guvernul nord-coreean arată o dronă pe care Kim Jong Un a supravegheat-o într-un loc necunoscut din Coreea de Nord, joi, 18 septembrie 2025. Jurnaliștii independenți nu au avut acces la eveniment și conținutul acestei imagini este cel furnizat ce nu poate fi verificat independent. Sursă foto: KCNA via KNS / AP / Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat joi testarea dronelor fără pilot și a ordonat consolidarea capacităților acestora prin intermediul inteligenței artificiale, a informat vineri agenția de presă oficială KCNA, conform Reuters.

Joi, Kim s-a declarat mulțumit de rezultatele testelor efectuate cu avionul de atac tactic fără pilot „Kumsong” și cu avionul de recunoaștere strategică fără pilot ale Coreei de Nord și a aprobat un plan de consolidare suplimentară a capacităților vehiculelor aeriene fără pilot, a informat KCNA.

Imaginile difuzate de agenția oficială de știri coreeană Korean Central News Agency au arătat un vehiculul fără pilot decolând și apoi distrugând o țintă.

Această fotografie furnizată de guvernul nord-coreean arată o dronă pe care Kim Jong Un a supravegheat-o într-un loc necunoscut din Coreea de Nord, joi, 18 septembrie 2025. Jurnaliștii independenți nu au avut acces la eveniment și conținutul acestei imagini este cel furnizat ce nu poate fi verificat independent. Sursă foto: KCNA via KNS / AP / Profimedia

MPotrivit presei de stat, exercițiul a demonstrat „eficacitatea excelentă în luptă a dronelor tactice de atac din seria Kumsong”, informând că Kim și-a exprimat „marea satisfacție” față de rezultat, conform AFP.

Dronele se conturează ca un „activ important pentru activitatea militară, devenind o prioritate și o sarcină importantă în modernizarea forțelor armate ale RPDC”, a declarat Kim, citat de KCN.

El a ordonat, de asemenea, „eforturi pentru dezvoltarea rapidă a tehnologiei de inteligență artificială recent introduse”, precum și „extinderea și consolidarea” capacităților de producție a dronelor.

Kim a supravegheat în martie testarea dronelor sinucigașe dotate cu tehnologie AI.

Ce spun analiștii despre alianța cu Rusia

Analistul Hong Min de la Institutul Coreean pentru Unificare Națională din Seul a declarat că Kim consideră tehnologia dronelor esențială pentru asigurarea „statutului de mare putere”.

„Dronele suscită îngrijorare deoarece reprezintă o amenințare ieftină și foarte eficientă: executarea autonomă a misiunilor, precizie și letalitate îmbunătățite, adecvare pentru producția în serie și flexibilitate tactică sporită”, a adăugat el.

Această fotografie furnizată de guvernul nord-coreean arată o dronă pe care Kim Jong Un a supravegheat-o într-un loc necunoscut din Coreea de Nord, joi, 18 septembrie 2025. Jurnaliștii independenți nu au avut acces la eveniment și conținutul acestei imagini este cel furnizat ce nu poate fi verificat independent. Sursă foto: KCNA via KNS / AP / Profimedia

Phenianul a prezentat anul trecut primele sale drone de atac, iar experții au avertizat că noile sale capacități în acest domeniu ar putea fi legate de alianța sa cu Moscova.

Analiștii spun, de asemenea, că trupele nord-coreene trimise să lupte pentru Rusia vor dobândi experiență în războiul modern, inclusiv în ceea ce privește utilizarea dronelor pe câmpul de luptă.

Lim Eul-chul, de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud, a declarat că inteligența artificială ar putea permite dronelor nord-coreene să „funcționeze chiar și în cazul în care semnalele GPS sau de comunicații sunt bruiate, bazându-se pe algoritmi pre-antrenați”.

Coreea de Nord a testat atacuri de bruiaj GPS asupra țintelor sud-coreene – o operațiune care a afectat mai multe nave și zeci de avioane civile.

„Dezvoltarea inteligenței artificiale a câștigat avânt din 2024, bazându-se pe transferurile de tehnologie rusești și pe lecțiile învățate din războiul din Ucraina”, a spus Lim.

Agențiile de informații sud-coreene și occidentale au declarat că Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de soldați în Rusia în 2024 – în principal în regiunea Kursk – împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Seulul a declarat că aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii au fost răniți luptând pentru Rusia.

Kim a inspectat joi și construcția unei mari ferme cu sere în Sinuiju, la granița cu China, a mai informat KCNA.