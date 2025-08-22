Kim Jong Un i-a decorat pe „eroii” nord-coreeni care au luptat împotriva ucrainenilor și a îmbrățișat copiii soldaților care au murit în Rusia

Kim Kong Un a consolat familile soldaților nord-coreeni morți pe frontul din Kursk, potrivit presei de stat. Sursă foto: STR / AFP / Profimedia

Kim Jong Un a lăudat trupele „eroice” ale Phenianului care au luptat alături de ruși în războiul împotriva Ucrainei, într-o ceremonie în care a decorat soldații care s-au întors de pe front și a consolat copiii celor îndoliați cu îmbrățișări , a anunțat vineri presa de stat nord-coreeană, scrie Reuters.

„Activitățile de luptă ale forțelor operaționale de peste mări… au dovedit fără regret puterea eroicei armate (nord-coreene)”, iar „eliberarea Kurskului” a dovedit „spiritul de luptă al eroilor”, a declarat Kim într-un discurs citat de KCNA.

În fața unui zid memorial cu lista celor morți, Kim a fost văzut îmbrățișând copiii în lacrimi ai soldaților căzuți, unul dintre ei fiind îmbrățișat de liderul nord-coreean.

Împreună cu generalii armatei nord-coreene, Kim a participat la un concert pentru soldații întorși din Rusia, precum și la un banchet la care au participat membri ai familiei îndoliate, a mai transmis KCNA.

Evenimentele au fost cele mai recente onoruri publice aduse trupelor nord-coreene care au luptat în Rusia.

Kim Jong Un honored fallen North Korean soldiers for their role in the “liberation” of Russia’s Kursk region from Ukrainian forces. pic.twitter.com/8gwPgJCSqV — Clash Report (@clashreport) August 22, 2025

Kim a lăudat misiunea lor în străinătate drept „încheierea victorioasă”, a relatat KCNA, deși nu este clar dacă aceasta indica retragerea trupelor sale din Rusia.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși luptând pentru Rusia împotriva Ucrainei, dintr-un total de 15.000 de soldați desfășurați, potrivit informațiilor agenției sud-coreene de informații, citate de parlamentarii de la Seul, în luna aprilie.

Se presupune că Phenianul plănuiește o altă desfășurare de forțe de acest gen, potrivit unei evaluări a serviciilor secrete sud-coreene.

Televiziunea de stat a difuzat vineri imagini despre care a spus că prezintă soldați nord-coreeni luptând pentru Rusia în regiunea Kursk, care se învecinează cu nord-estul Ucrainei. Videoclipul nedatat enumera apoi numele și vârstele soldaților și menționa cum au murit.