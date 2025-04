Kim Jong Un ordonă o accelerare a armamentului nuclear al Marinei: „A venit timpul”

La câteva zile după ce Coreea de Nord și-a lansat noul distrugător, o navă de război echipată cu „cele mai puternice arme, Kim Jong Un ordonă o accelerare a armamentului nuclear al navelor militare, relatează agenţia oficială nord-coreeană de presă KCNA, citată de AFP și News.ro.

Dictatorul nord-coreean a declarat că „a venit timpul să se accelereze armamentul nuclear al Marinei pentru a apăra statul şi suveranitatea maritimă de ameninţările actuale şi viitoare”. El a prezentat mai multe sarcini în atingerea acestui obiectiv, notează sursa citată.

Potrivit AFP, Coreea de Nord deţine arma atomică, pe care o cataloghează cu regularitate drept o necesitate în descurajarea exerciţiilor militare ”agresive” ale Statelor Unite şi Coreei de Sud.

Săptămâna trecută, Coreea de Nord a lansat un „nou distrugător multifuncțional”, denumit ”Choe Hyon”. Nava ar putea să fie echipată cu ”rachete nucleare tactice cu rază scurtă de acţiune”, a scris site-ul american specializat NK News.

Kim a declarat atunci că capacitățile puternice de atac preventiv sunt „cel mai convingător factor de descurajare a războiului” și că nu există limite în ceea ce privește amploarea unor astfel de atacuri.

