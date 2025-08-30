Kim Jong Un promite o viață frumoasă pentru familiile „martirilor” nord-coreeni: „Nu mi-au trimis nici măcar o scurtă scrisoare”

Kim Jong Un cu mama unui soldat nord-coreean mort în războiul Rusiei contra Ucrainei. Foto: KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis „o viață frumoasă” familiilor „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia în războiul din Ucraina, a informat sâmbătă presa de stat a Phenianului, care a lăudat familiile îndoliate pentru eroismul fiilor și soților lor, potrivit Reuters.

Vineri, Kim s-a întâlnit familiile soldaților și și-a exprimat „durerea pentru că nu a reușit să salveze viețile prețioase” ale celor căzuți la datorie, care și-au sacrificat viața pentru a apăra onoarea țării, a transmis KCNA.

Faptele eroice ale soldaților și ofițerilor au fost posibile datorită forței și curajului pe care le-au dat familiile lor, care sunt „cele mai tenace, patriotice și drepte persoane din lume”, le-a spus Kim părinților, soțiilor și copiilor, potrivit agenției de știri a regimului.

„Nu mi-au trimis nici măcar o scurtă scrisoare, dar cred că mi-au încredințat familiile lor, inclusiv acei copii iubiți”, a spus Kim, potrivit sursei citate.

Țara „vă va oferi o viață frumoasă în țara apărată cu prețul vieții martirilor”, a spus el.

Întâlnirea a reprezentat cel mai recent omagiu pentru forțele nord-coreene care au suferit pierderi grele în regiunea Kursk din Rusia, la granița cu Ucraina, după ce Kim și președintele rus Vladimir Putin au recunoscut desfășurarea trupelor în aprilie, după luni de tăcere.

Kim urmează să participe alături de Putin la o paradă militară în China săptămâna viitoare, care marchează capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial. Va fi a treia întâlnire a celor doi în doi ani, de când au intensificat enorm alianța lor militară.

Cele două țări nu au dezvăluit public amploarea desfășurării trupelor sau a pierderilor suferite de trupele nord-coreene. Potrivit agenției de informații din Coreea de Sud, aproximativ 600 de soldați au fost uciși dintr-un total de 15.000.

Serviciile secrete occidentale estimează că numărul victimelor depășește 6.000.