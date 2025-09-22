Kim Jong Un spune că va negocia cu Statele Unite dacă acestea renunță la o „obsesie absurdă”: „Personal, încă am amintiri plăcute cu președintele Trump”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că nu există niciun motiv pentru a refuza negocieri cu SUA dacă Washingtonul încetează să mai insiste ca țara sa să renunțe la armele nucleare, a scris luni presa de stat a Phenianului, potrivit Reuters.

„Personal, încă am amintiri plăcute despre președintele SUA (Donald) Trump”, a spus liderul nord-coreean într-un discurs ținut duminică în fața Adunării Populare Supreme, potrivit agenției KCNA. Cei doi lideri s-au întâlnit de trei ori în timpul primului mandat al lui Trump.

Declarațiile lui Kim vin în contextul în care noul guvern liberal de la Seul îl îndeamnă pe Trump să preia inițiativa în redeschiderea dialogului cu Kim, la șase ani după ce toate negocierile de pace cu Phenianul au eșuat din cauza sancțiunilor și a solicitării pentru dezarmare nucleară.

„Dacă Statele Unite renunță la obsesia absurdă de a ne denucleariza și acceptă realitatea, dorind o coexistență pașnică autentică, nu avem niciun motiv să nu ne așezăm la masa negocierilor cu Statele Unite”, a declarat Kim, potrivit sursei citate.

Este pentru prima dată când Kim pronunță numele lui Trump de la inaugurarea președintelui american în ianuarie, a declarat Rachel Minyoung Lee, expertă în Coreea de Nord la Stimson Center din Statele Unite.

„Este o mutare de deschidere”, a spus ea, apreciind că „este invitația lui Kim către Trump de a regândi politica SUA privind denuclearizarea, dând de înțeles că, dacă SUA renunță la denuclearizare, el ar putea sta față în față cu Trump”.

Cuvintele cordiale ale lui Kim față de Trump contrastează cu afirmația sa categorică că nu va renunța niciodată la armele nucleare și nu va purta dialoguri cu Coreea de Sud, pe care a desemnat-o drept principalul său dușman.

Kim a afirmat că pentru Coreea de Nord este o chestiune de supraviețuire să construiască arme nucleare pentru a-și proteja securitatea împotriva amenințărilor grave din partea Statelor Unite și Coreei de Sud, enumerând o serie de exerciții militare regulate ale aliaților, care, potrivit lui, s-au transformat în manevre de antrenament pentru război nuclear.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat într-un interviu acordat Reuters că Phenianul construiește între 15 și 20 de bombe nucleare pe an și că orice acord care ar îngheța această producție ar fi un pas util către desființarea completă a programului.

„Pe baza acestui lucru, putem trece la negocieri pe termen mediu pentru reducerea armelor nucleare și, pe termen lung, odată ce încrederea reciprocă va fi restabilită și preocupările Coreei de Nord privind securitatea regimului vor fi reduse, putem urmări denuclearizarea”, a spus el.

Kim a respins categoric orice plan etapizat, afirmând că recentele propuneri de dialog din partea Washingtonului și Seulului sunt necinstite, deoarece intenția lor fundamentală de a slăbi Coreea de Nord și de a distruge regimul său a rămas neschimbată, iar planul etapizat al lui Lee este dovada acestui lucru.

„Lumea știe deja foarte bine ce face Statele Unite după ce obligă o țară să renunțe la armele nucleare și să se dezarmeze”, a declarat Kim. „Nu vom renunța niciodată la armele noastre nucleare”, a adăugat el.