Kim Kardashian a fost întrebată despre folosirea inteligenței artificiale într-un interviu, iar vedeta emisiunilor de tip reality show a dat vina pe ChatGPT pentru că i-a dat răspunsuri greșite în timp ce învăța pentru examenele care să îi permită să practice Dreptul, relatează Gizmodo.

Kardashian urmărește o carieră juridică din 2019 printr-o rută alternativă disponibilă în statul american California persoanelor care nu au absolvit o facultate de drept. Programul le permite persoanelor să devină avocaţi fără să urmeze neapărat o facultate de drept acreditată de American Bar Association, printr-un program de „ucenicie” sub supravegherea unui avocat sau judecător.

Vedeta și actrița americană a susținut ceea ce se numește „baby bar”, prima treaptă a examenului pentru barou, în 2021, și-a obținut diploma de drept în mai și a susținut examenul de barou în iulie, deși încă așteaptă rezultatele, potrivit Entertainment Weekly.

Ea a vorbit despre modul în care folosește ChatGPT într-un interviu publicat de Vanity Fair pe YouTube – parte dintr-o serie în care celebritățile răspund la întrebări în timp ce sunt legate la un detector de minciuni. Teyana Taylor, protagonista filmului recent One Battle After Another, i-a pus lui Kardashian întrebări precum dacă vede AI ca un prieten.

„Nu. Îl folosesc pentru sfaturi juridice”, a răspuns ea. „Așa că atunci când am nevoie să știu răspunsul la o întrebare, fac o poză, o scot rapid și o încarc acolo”, a explicat aceasta.

Taylor a întrebat în glumă dacă trișează, iar Kardashian a clarificat că e doar pentru a învăța pentru teste, dar că ChatGPT îi dă adesea răspunsuri greșite. „M-a făcut să pic teste tot timpul. Și atunci mă enervez și țip la el și zic, «Mi-ai făcut să pic, de ce ai făcut asta?»”.

„Și apoi îmi răspunde: «Asta te învață să ai încredere în propriile instincte. Știai răspunsul tot timpul»,” a explicat Kardashian.

Kardashian a semnalat involuntar o problemă reală

Site-ul tech Gizmodo amintește că inteligența artificială generativă este notorie pentru că oferă răspunsuri inventate/false, pentru că tehnologia modelelor lingvistice de mari dimensiuni (LLM) folosită de ChatGPT și alți chatboți se bazează pe o iluzie.

În esență, chatbotul nu înțelege ceea ce spune. Răspunsurile pot fi cel mai bine comparate cu un truc de magie care sună ca și cum ar fi capabil de raționament și logică, dar de fapt doar ghicește cel mai probabil cuvânt care urmează după altul.

„E un truc de magie simpatic, dar tot un truc de magie rămâne. Și acesta este motivul pentru care chatboții se chinuie inclusiv cu întrebări aparent simple precum câte litere ‘r’ sunt în cuvântul ‘strawberry’ (n.r. căpșună)”, subliniază Gizmodo.

Afirmațiile lui Kardashian despre tentativele de a face pe ChatGPT să se simtă „vinovat” pentru că i-a dat răspunsuri greșite reflectă totodată ce se întâmplă „sub capotă” cu acești chatboți AI.

Acea clipă cu o voce liniștitoare care încearcă să încurajeze utilizatorul să aibă încredere în propriile instincte este încă o parte a trucului de magie. Versiunea 4o a ChatGPT era notorie pentru că era excesiv de încurajatoare față de utilizator într-un mod aproape tulburător. Actualizarea la versiunea 5 în august a fost deranjantă pentru mulți utilizatori care au reclamat că nu mai recunosc chatbotul în discuțiile avute cu acesta.