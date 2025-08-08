OpenAI lansează cea mai avansată versiune de ChatGPT. Ce aduce nou

Cea mai nouă versiune de ChatGPT, modelul GPT-5, este disponibilă pentru toți userii, iar compania OpenAI promite răspunsuri mai rapide și mai precise și mai puține „halucinații”.

ChatGPT are 700 de milioane de useri care pun cel puțin o întrebare pe săptămână. Modelul avansat GPT-5 este disponibil și pentru userii care nu au abonament, însă va exista un număr maxim de întrebări la care va putea răspunde pe zi.

OpenAI susține că GPT-5 este cel mai bun sistem de inteligență artificială de până acum. „GPT-5 reprezintă un salt semnificativ în inteligență față de toate modelele noastre anterioare, oferind performanțe de vârf în domenii precum programare, matematică, redactare, sănătate, percepție vizuală și altele. Este un sistem unificat care știe când să răspundă rapid și când să gândească mai mult, pentru a oferi răspunsuri la nivelul unui expert”, spune compania.

Cei de la OpenAI mai spun că noul model este mai inteligent și mai util pentru întrebările legate de chestiuni din lumea reală și promisiunea este că modelul va „inventa” mai puține lucruri și nu îi va mai „linguși” în mod excesiv pe useri.

Printre domeniile unde se vor vedea cele mai multe îmbunătățiri se numără: programarea, redactarea de texte și întrebările legate de sănătate.

Șeful OpenAI a elogiat acest nou model: „Este cel mai bun model din lume pentru programare, cel mai bun pentru redactare, cel mai bun model din lume în domeniul sănătății și pentru o listă lungă de alte lucruri”.

„Cu GPT-5 este ca și cum ai vorbi despre orice subiect cu un expert ce are doctorat ”, a mai spus Sam Altman. El a comparat GPT-3, folosit în prima versiune a ChatGPT, cu un licean care „uneori dă răspunsul corect, iar alteori spune lucruri fără sens”. Continuând comparația, modelul GPT-4 este un precum un student, a mai spus șeful OpenAi.