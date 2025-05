Kim Kardashian va depune mărturie la Paris în procesul „bunicilor” care au jefuit-o de bijuterii în valoare de milioane de dolari, sub amenințarea armei

Vedeta americană de reality-show Kim Kardashian urmează să depună mărturie marți după-amiază în procesul unei bande acuzate că a jefuit-o sub amenințarea armei în camera ei de hotel din Paris, în 2016, furând bijuterii în valoare de milioane de dolari, relatează Reuters.

Suspecții sunt acuzați că au legat-o pe celebra miliardară cu benzi de plastic și bandă adezivă înainte de a fugi cu bijuteriile, inclusiv cu un inel de logodnă de 4 milioane de dolari, dăruit de fostul ei soț, rapperul Kanye West (cunoscut acum sub numele de ”Ye”), potrivit anchetatorilor.

Marți dimineață, cu câteva ore înainte de mărturia lui Kardashian, zeci de jurnaliști s-au așezat la coadă pentru a intra în tribunal.

In Paris this morning, where this afternoon Kim Kardashian will confront the robbers who held her at gunpoint in 2016. She’s due at 2pm Paris time but reporters have been queuing for a seat in the courtroom since 5.30am. pic.twitter.com/xtc5pzWcej