Klaus Iohannis află astăzi dacă ANAF îi pune sechestru pe bunuri ca să recupereze banii datorați din închirierea casei din Sibiu

Curtea de Apel Alba Iulia este aşteptată să se pronunţe joi în dosarul în care ANAF solicită să se pună sechestru asupra unor bunuri ale familiei Iohannis, până când Fiscul recuperează banii datorați pentru chiriile încasate în cazul imobilului confiscat în Sibiu, potrivit News.ro.

Apelul se judecă după ce Tribunalul Sibiu a respins, în noiembrie 2025, solicitarea ANAF de instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

ANAF a contestat decizia Tribunalului Sibiu de respingere a propunerii Fiscului, iar dosarul are ca prim termen joi, 22 ianuarie. Decizia Curţii de Apel Alba Iulia va fi definitivă.

Familia Iohannis a închiriat timp de 16 ani unei bănci spațiul casei de pe strada Nicole Bălcescu din Sibiu, pe care fostul președinte a pierdut-o definitiv în instanță.

Datoriile lui Klaus Iohannis la stat

Fiscul l-a notificat în luna august 2025 pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru unul din imobilele din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv în instanță.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunţat printr-un comunicat că a preluat, în condiţiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29 – ce a aparţinut familiei Iohannis – ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Autorităţile fiscale au considerat că fostul preşedinte refuză să predea casa, după ce acesta nu a predat cheile.

„Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, explica ANAF.

Fostul cuplu prezidențial a deținut imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Rise Project.

Cu acești bani, scria publicația de investigații într-un articol din 2015, Iohannis a cumpărat alte trei case, obținând astfel și alte venituri din închiriere.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis. Astfel, în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

ANAF le-a trimis soților Iohannis o somație de plată legală, care se ridică la 4,7 milioane lei, cu tot cu penalități și dobânzi.