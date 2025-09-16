Klaus Iohannis urmează să predea statului una din casele pierdute în instanță

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat, marți, că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care o datorează statului din închirierea acestuia.

Noul președinte al ANAF, Adrian Nica, a anunțat că fostul șef al statului va returna statului jumătate dintr-o casă din centrul Sibiului, pe care familia Iohannis a închiriat-o unei bănci. Pe lângă spațiul în sine, Iohannis datorează statului și aproximativ un milion de euro încasați din chirie, potrivit unor surse citate de Profit.ro.

„ANAF a comunicat persoanelor respective (n.red: soților Iohannis) suma pe care o datorează și, totodată, i-a solicitat predarea imobilului. În perioada următoare, o să-l predea și o să vă comunicăm public preluarea imobilului”, a declarat șeful ANAF.

Nica spune că există deja un termen pentru predarea imobilului, fără a-l face public, iar dacă seva depăși acel termen, se poate ajunge la executare silită.

Adrian Nica spune că familia Iohannis, cu care a avut comunicare directă, a transmis un răspuns către ANAF pe care nu îl poate face public, invocând secretului fiscal – obligația angajaților ANAF de a nu face publice datele referitoare la contribuabili.

Despre suma pe care Iohannis trebuie să o returneze din chiriile încasate, șeful ANAF a spus că speră că fostul șef de stat va achita toate datoriile, fără să se ajungă în instanță: „Sunt ferm convins că este de bună credință și că o să predea și imobilul și o să achite și suma”.

Suma datorată de Iohannis va fi făcută publică doar după finalizarea procedurii de predare a imobilului, iar în cazul în care Iohannis nu-și va plăti datoriile, „va fi executat ca orice român”, a adăugat președintele ANAF.

Pe 15 august, ANAF a trimis familiei fostului președinte Iohannis o notificare prin care îl informa că datorează 4,7 milioane de lei (929.000 de euro) pentru chirii încasate în trecut pentru jumătate dintr-un spațiu comercial din Sibiu, deținut în trecut de familia Iohannis și recuperat de către stat, potrivit informațiilor obținute pe surse de Profit.ro.