Scriitoarea finlandeză Sofi Oksanen scria recent că noi toți subestimăm misoginia din „lumea rusă”. Violențele nemaivăzute asupra femeilor, din zonele ocupate de armata rusă, nu sunt doar produsul celor care le comit. Ele sunt parte a unei culturi de care societatea rusă și susținătorii săi nu se poate delimita la nesfârșit. Există responsabilități. Exact asta se oglindește într-o recentă întâmplare șocantă din Belarus, stat vecin și unul dintre puținii aliați ai lui Putin.

Roman Protasevici a fost redactor-șef al canalului de opoziție Nexta, din Belarus. Jurnalistul a devenit propagandist al regimului Lukașenko.

Într-una dintre cele mai șocante schimbări de atitudine întâlnite în ultimii ani, Protasevici realizează în prezent o emisiune la televiziunea STV, post de stat din Belarus, în care își discreditează fosta parteneră.

„Beții, pastile și dezintoxicare”

Emisiunea „Bez prikrytiya” („Fără acoperire”) a fost difuzată pe 19 noiembrie de către STV, post de stat care emite de la Minsk.

Ediția a primit titlul „Beții, pastile și dezintoxicare. Secretele murdare ale Sofiei Sapega”. În material au fost prezentate fotografii de la filmări, fragmente dintr-un apel video, înregistrări audio editate și conversații despre bani. Protasevici a făcut și afirmații despre starea psihică a fostei sale partenere de viață și de luptă contra regimului Lukașenko.

Apariția emisiunii a venit la aproximativ trei săptămâni după ce Sapega a acordat un interviu amplu publicației independente „Zerkalo”, publicat în două părți, pe 29 și 30 octombrie 2026. În interviu, femeia a povestit pentru prima dată în detaliu despre arestarea sa, detenție și relația cu Protasevici. Sapega locuiește acum în Lituania, unde făcuse o parte a studiilor.

Ce au înscenat serviciile secrete din Belarus

În emisiunea sa, Protasevici a susținut că Sapega a primit bani în schimbul unor informații despre opoziția belarusă aflată în exil. Femeia afirmă că discuțiile despre bani vizau exclusiv onorariul promis pentru participarea la proiectul video. Publicația rusă din exil Meduza a relatat pe larg despre poveste.

Protasevici a scris pe canalul său de Telegram că, pentru realizarea materialului, echipa a trebuit să organizeze „un mic joc de spionaj”. Ulterior, canalul de Telegram al STV a precizat că „jocul de spionaj” fusese o însărcinare a serviciilor speciale belaruse.

Potrivit relatării Sofiei Sapega, după publicarea interviului său pentru „Zerkalo”, aceasta a fost contactată pe Telegram de un bărbat care s-a prezentat drept Ilia Azar, jurnalist al publicației „Novaia Gazeta Europa”. Acesta i-a propus participarea la un proiect video destinat publicului rusofon din Europa, despre viața sa, implicarea în protestele din Belarus, detenție și relația cu Roman Protasevici.

Sapega a început să aibă dubii

Proiectul urma să cuprindă trei episoade, iar pentru fiecare dintre ele femeii i-ar fi fost promis un onorariu de 1.800 de euro. Pe 6 noiembrie, Sapega a primit un avans de 300 euro.

Filmările au avut loc pe 15 noiembrie, în mai multe locuri din Vilnius. Pentru producție au fost mobilizați un intervievator, un fotograf și un operator. O parte dintre înregistrări au fost realizate într-un apartament închiriat special pentru proiect.

Sapega a spus că echipa părea profesionistă și că nu a avut inițial motive să suspecteze că proiectul ar fi o înscenare. Pe parcursul filmărilor a avut însă suspiciuni. Sapega a contactat redacția „Novaia Gazeta Europa”, unde i s-a spus că publicația nu comandase niciun interviu și nu avea cunoștință despre proiect.

În emisiunea difuzată de STV au apărut fotografii de la filmări, fragmente din apelul video purtat cu presupusul jurnalist și înregistrări audio ale unor conversații.

După ce a aflat că proiectul nu avea nicio legătură cu publicația invocată, Sapega a încercat să afle cine se afla în spatele lui. Între timp s-a aflat. A spus-o chiar televiziunea de stat de la Minsk: au fost agenții secreți ai lui Lukașenko.

Cum au fost arestați Protasevici și Sapega în mai 2021

Roman Protasevici și Sofia Sapega au fost arestați pe 23 mai 2021, după ce avionul Ryanair cu care călătoreau de la Atena la Vilnius a fost deviat și a aterizat la Minsk.

Zborul se afla în spațiul aerian al Belarusului când echipajul a fost informat de controlorii de trafic aerian despre o presupusă amenințare cu bombă la bord.

O anchetă a „Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI)”, finalizată în 2022, a stabilit că amenințarea cu bombă era deliberat falsă și fusese comunicată echipajului la indicațiile unor oficiali belaruși de rang înalt.

Consiliul organizației a condamnat acțiunea Belarusului, considerând că aceasta a reprezentat o ingerință ilegală în aviația civilă și a pus în pericol siguranța aeronavei și a pasagerilor.

La momentul arestării, Protasevici era fostul redactor-șef al canalului Telegram Nexta, una dintre principalele platforme de informare despre protestele din Belarus din 2020, declanșate după alegerile prezidențiale contestate câștigate de Aleksandr Lukașenko.

Sofia Sapega, cetățeană a Federației Ruse, administra canalul Telegram „Cartea Neagră a Belarusului”, care publica date personale ale unor angajați ai forțelor de ordine acuzați de implicare în reprimarea protestelor.

În mai 2023, Protasevici a fost condamnat la opt ani de închisoare, dar a fost grațiat de Lukașenko pe 22 mai, la mai puțin de trei săptămâni de la pronunțarea sentinței. Sofia Sapega fusese condamnată în mai 2022 la șase ani de închisoare și a fost grațiată pe 7 iunie 2023, după intervenția autorităților ruse, fiind predată ulterior Rusiei, de unde a ajuns în Lituania.

„Războiul împotriva femeilor”

Roman Protasevici și Sofia Sapega sunt două personaje cu un trecut complex, într-o parte de lume unde oamenii se trezesc deseori atât de puternic presați, iar drepturile nu le sunt apărate, încât pot avea reacții greu de anticipat. Alții nu au cedat, iar Alexei Navalnîi e doar un exemplu. Protasevici și-a schimbat opțiunea cu 180 de grade.

Dincolo însă de transformarea lui, urmărind cazul emisiunii și a ce a făcut KGB, serviciul secret din Belarus, există ceva care depășește un personaj sau altul: teribila misoginie a acestor societăți autocrate.

Scriitoarea Sofi Oksanen a publicat recent și în română, la editura Polirom, cartea sa „De două ori în același râu. Războiul lui Putin împotriva femeilor”. În carte e realizat un portret autentic și realist al societății ruse.

Proverb rus: „Dacă bărbatul nu te bate, înseamnă că nu te iubește”

Nu e întâmplător că Rusia e cea care a pornit acest război. El nu e opera unui președinte sau unui grup de generali sau de lingăi ai lui Putin. E consecința unei societăți în care o treime din populația ocupată lucrează la un stat care are drept de viață și de moarte asupra oamenilor.

În această societate dintotdeauna femeile au fost considerate inferioare. E o societate unde circulă încă proverbul rus „Dacă bărbatul nu te bate, înseamnă că nu te iubește”. Iar dacă bărbatul te umilește la televiziunea de stat, împreună cu serviciul de spionaj, înseamnă că ai făcut tu ceva, ca femeie.