Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Apoi a șters-o

Președintele rus Vladimir Putin a transmis un mesaj video pentru a felicita femeile din Rusia cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, la Kremlin, în Moscova, duminică, 8 martie 2026. Sursă foto: Gavriil Grigorov / AP / Profimedia

Serviciul de presă al Kremlinului a publicat în noaptea de sâmbătă spre duminică versiunea needitată a mesajului video al președintelui rus Vladimir Putin adresat femeilor cu ocazia zilei de 8 martie, informează publicațiile independente ruse The Moscow Times și Meduza.

Videoclipul, cu o durată de 6 minute și 19 secunde, a apărut în timpul nopții pe canalul Telegram al serviciului de presă al președintelui Federației Ruse.

În videoclip, Putin rostește de două ori textul în care transmite felicitări rusoaicelor.

Spre finalul discursului, liderul de la Kremlin a tușit, s-a plâns de o senzație de iritație în gât și a cerut să se reînregistreze totul.

„Știți, hai să mai spun o dată, pentru că… M-a zgâriat în gât. Da, m-a zgâriat. Aproape că m-a apucat tusea. Am vorbit foarte mult astăzi”, a spus Putin.

Timp de aproximativ 30 de secunde Putin tușește, își drege glasul și arată cu mâna spre gât. Apoi citește din nou mesajul.

A clip of Vladimir Putin’s speech for International Women’s Day was accidentally published without editing or review.



The Kremlin was supposed to release the final edited version, but the version that appeared included a moment where Putin coughs for about 30 seconds and then… pic.twitter.com/C1rAVVzdut — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) March 8, 2026

Videoclipul a rămas pe canalul Telegram al Kremlinului timp de patru minute, potrivit datelor TGStat, o platformă web de analiză, monitorizare și căutare specializată pentru canalele și grupurile Telegram. Apoi a fost șters.

După încă 20 de minute, Kremlinul a publicat un videoclip editat, cu o durată de 2 minute și 52 de secunde.

Videoclipul inițial a fost publicat și șters aproape imediat de canalul Telegram al Ministerului rus al Apărării.

În plus, clipul needitat a fost distribuit de publicația propagandistică Readovka, dar și acolo a fost șters la scurt timp.

Cu toate acestea, a fost salvat și distribuit intens pe rețelele de socializare.