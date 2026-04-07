Kremlinul afirmă că planeta stă la coadă să cumpere petrol și gaze rusești

Kremlinul a declarat marți că criza energetică globală a dus la un număr uriaș de solicitări pentru livrări de energie din Rusia, provenite dintr-o gamă largă de regiuni, relatează Reuters.

Rusia este al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, după Arabia Saudită, și deține cele mai mari rezerve de gaze naturale la nivel global.

Președintele rus Vladimir Putin a dat indicații încă din 2022 privind redirecționarea livrărilor către alte piețe, în detrimentul clienților europeni. Măsura a venit după ce țările din UE au impus sancțiuni pe scară largă împotriva Rusiei din cauza invadării Ucrainei.

„În prezent, când lumea a pornit cu încredere pe calea unei crize economice și energetice destul de grave, care se agravează de la o zi la alta, piața și condițiile de piață din domeniul energiei și al resurselor energetice s-au schimbat complet”, a declarat marți Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Există un număr foarte mare de solicitări, din surse alternative, pentru achiziționarea resurselor noastre energetice. Negociem, iar aceste negocieri sunt purtate astfel încât această situație să corespundă cât mai bine intereselor noastre”, a adăugat el.

O criză gravă a petrolului și gazelor la nivel mondial

Comentariile lui Peskov au venit în aceeași zi în care Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), a avertizat că criza actuală a petrolului și gazelor, declanșată de blocada iraniană asupra Strâmtorii Ormuz, este „mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2022 la un loc”.

„Lumea nu a mai trecut niciodată printr-o perturbare a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare”, a spus el într-un interviu publicat marți de cotidianul francez Le Figaro.

El a afirmat că țările europene, dar și altele precum Japonia și Australia, vor avea de suferit. Birol a avertizat însă că statele cele mai expuse sunt cele în curs de dezvoltare, care vor resimți creșterea prețurilor la petrol și gaze, majorarea prețurilor la alimente și o accelerare generală a inflației.

Țările membre ale IEA au convenit luna trecută să elibereze o parte din rezervele lor strategice de petrol. Birol a explicat că o parte din aceste cantități a fost deja pusă pe piață și a afirmat că procesul continuă.