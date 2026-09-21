Decizia Germaniei de a renunța la gaze rusești ieftine pentru energie scumpă din SUA stă în spatele victoriilor partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile regionale din două landuri, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Victoria de duminică a AfD din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară a venit la pachet cu cel mai slab rezultat înregistrat din 1949 încoace de CDU, partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz.

„Scăderea competitivității economiei germane se datorează în mare măsură deciziei Germaniei de a renunța la achiziționarea gazului rusesc ieftin și de a cumpăra, în schimb, gaz mult mai scump din alte țări, în principal din Statele Unite, plătind uneori de câteva ori mai mult pe piața spot”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Pregătiri pentru o discuție cu AfD

Două persoane familiarizate cu planul au declarat săptămâna trecută că principalul emisar economic al președintelui rus Vladimir Putin și liderii partidului german de extremă dreapta AfD au început pregătirile pentru o întâlnire anul viitor, în vederea discutării reluării livrărilor de gaze către cea mai mare economie a Europei, chiar dacă AfD nu se află la putere la nivel național.

AfD și un reprezentant al emisarului, Kirill Dmitriev, au refuzat să comenteze.

Aprovizionarea cu energie a Germaniei a avut de suferit după închiderea conductelor submarine Nord Stream. Conductele care aduceau gaz din Rusia au fost scoase din funcțiune de exploziile din septembrie 2022.

„În mod firesc, germanii, sau cel puțin unii dintre ei, caută o alternativă la actualele autorități pentru a-și îmbunătăți situația. Acesta este un proces natural”, a spus Peskov.

Victoriile AfD din alegerile regionale

Potrivit rezultatelor preliminare din Mecklenburg-Pomerania anunțate luni, Alternativa pentru Germania a terminat pe primul loc cu 38,2%. Dar AfD nu are șanse de a prelua puterea. Analiștii se așteaptă ca viitoarea coaliție de guvernare regională să fie asifurată de social-democrați (SPD), care au venit pe doi, cu 35,5%, alături de Partidul Stângii (6,5%) și Verzi (5,7%).

Este a doua victorie a AfD după reușita de acum două săptămâni din Saxonia Anhalt unde a obținut aproape 44%.

Următoarele alegeri generale în Germania sunt programate pentru 2029.