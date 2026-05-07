Kremlinul anulează un marș la Moscova de Ziua Victoriei, pe fondul amenințărilor ucrainene. „Va fi digital”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că marșul „Regimentului Nemuritorilor”, care avea loc tradițional în data de 9 mai, la Moscova, și era menit să îi comemoreze pe rușii care au luptat în Al Doilea Război Mondial, nu se va desfășura în acest an în capitala rusă.

De această dată, evenimentul de la Moscova se va desfășura în format „digital”, a spus Dmitri Peskov, citat de agenția de știri a statului rus, TASS.

„Regimentul Nemuritor va fi digital. Se va desfășura fizic într-o serie de alte țări unde încă există interes pentru eveniment”, a declarat oficialul rus.

În cadrul marșului, rușii purtau portrete ale rudelor lor care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial. Decizia de a-l anula a fost luată din motive de securitate, în condițiile în care autoritățile ruse acuză Ucraina că intenționează să atace Moscova cu drone sâmbătă, 9 mai, de Ziua Victoriei, notează EFE, citată de TVR Info.

Rusia, îngrijorată de posibilitatea unui atac ucrainean de Ziua Victoriei

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a vorbit despre posibilitatea unui atac de amploare al forțelor ruse asupra capitalei ucrainene, „inclusiv asupra centrelor de luare a deciziilor”, în eventualitatea în care Ucraina va ataca Moscova de Ziua Victoriei.

Recent, la Erevan, președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase că armata ucraineană ar putea viza parada din 9 mai de la Moscova. Miercuri, în schimb, el a sugerat că forțele țării sale ar putea ataca alte regiuni ale Rusiei, având în vedere că autoritățile se concentrează pe evenimentele din capitală.

Președintele rus Vladimir Putin propusese unilateral o încetare a focului în datele de 8 și 9 mai, iar omologul său ucrainean a răspuns cu o propunere de încetare a focului pe termen nelimitat, care să înceapă din 6 mai.

Între timp, Zelenski a acuzat Rusia că a comis 1.820 de încălcări până miercuri dimineața târziu.