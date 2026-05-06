Ambasadele au fost avertizate în scris. Zaharova amenință cu un atac major asupra Kievului și indică ziua

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a vorbit despre posibilitatea unui atac de amploare al forțelor ruse asupra capitalei ucrainene, „inclusiv asupra centrelor de luare a deciziilor”, în eventualitatea în care Ucraina va ataca Moscova de Ziua Victoriei, în 9 mai.

Conform unei postări pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București, Maria Zaharova a spus că misiunilor diplomatice acreditate și organizațiilor internaționale le-a fost transmisă o notă cu următorul conținut:

„La 4 mai 2026, Ministerul Apărării al Federației Ruse a publicat o declarație oficială în legătură cu amenințările regimului de la Kiev de a lovi Moscova în sărbătoarea sacră pentru toți rușii – Ziua Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei îndeamnă insistent autoritățile țării dumneavoastră / conducerea organizației dumneavoastră să trateze cu maximă responsabilitate această declarație și să asigure evacuarea din timp din Kiev a personalului reprezentanțelor diplomatice și de alt tip, precum și a cetățenilor, în legătură cu inevitabilitatea unui atac de răspuns al Forțelor Armate ale Federației Ruse asupra Kievului, inclusiv asupra centrelor de luare a deciziilor, în cazul punerii în aplicare de către regimul de la Kiev a planurilor sale criminale și teroriste în zilele celebrării Marii Victorii.”.

Ce a spus președintele Ucrainei

Într-o vizită recentă la Erevan, președintele Volodimir Zelenski afirmase că armata ucraineană ar putea viza parada din 9 mai de la Moscova. Astăzi, în schimb, el a sugerat că forțele țării sale ar putea ataca alte regiuni ale Rusiei, având în vedere că autoritățile se concentrează pe evenimentele din capitală.

„Observăm că în ultimele săptămâni au fost construite cercuri suplimentare de apărare antiaeriană în jurul Moscovei, cu costul unei redistribuiri la scară largă a sistemelor din regiunile Rusiei. Acest lucru indică faptul că leadershipul rus nu se pregătește pentru încetarea focului care a făcut obiectul atâtor declarații și este mai preocupat de parada sa de la Moscova decât de restul Rusiei”, a declarat liderul ucrainean, citat de Ukrainska Pravda.

„În același timp, observăm că acest lucru creează oportunități suplimentare pentru sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune. Ne vom defini prioritățile corespunzătoare”, a conchis președintele Ucrainei.

Propuneri de armistițiu

Președintele rus Vladimir Putin propusese unilateral o încetare a focului în datele de 8 și 9 mai, iar omologul său ucrainean a răspuns cu o propunere de încetare a focului pe termen nelimitat, care să înceapă din 6 mai.

Între timp, Zelenski a acuzat Rusia că a comis 1.820 de încălcări până miercuri dimineața târziu.

„Alegerea Rusiei este o respingere evidentă a încetării focului și a salvării de vieți omenești”, a declarat președintele ucrainean, citat de Reuters.