ULTIMA ORĂ Kremlinul anunță o întâlnire între Putin și Trump, în următoarele zile. „S-a ajuns la un acord"

ULTIMA ORĂ Kremlinul anunță o întâlnire între Putin și Trump, în următoarele zile. „S-a ajuns la un acord”
Donald Trump și Vladimir Putin la o întâlnire din 2017. Foto: Mikhail KLIMENTYEV / AFP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se vor întâlni în următoarele zile, a anunțat joi consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de Reuters.

Consilierul Kremlinului a precizat că va anunța „puțin mai târziu” locul unde va avea loc întâlnirea.

„La sugestia părții americane, s-a ajuns în esență la un acord pentru a organiza o întâlnire bilaterală la cel mai înalt nivel în următoarele zile, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat Ușakov, citat de agenția rusă de presă TASS.

„Începem acum pregătirile concrete împreună cu colegii noștri americani”, a adăugat el.

„Aș dori să menționez că și locul de desfășurare a fost, în principiu, convenit și vă vom informa despre acest lucru puțin mai târziu”, a mai indicat reprezentantul Kremlinului.

Trump a anunțat că vrea întâlnire cu Putin

În urma unei vizite calificate drept „extrem de productivă” de trimisul său special la Moscova, Steve Witkoff, preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri mai multor lideri europeni că doreşte să se întâlnească personal cu Vladimir Putin, poate chiar săptămâna viitoare, şi apoi să organizeze o întâlnire în trei cu preşedintele ucrainean, au relatat The New York Times şi CNN.

După informațiile apărute în presa americană, Casa Albă a clarificat că preşedintele american s-a declarat „deschis” la o întâlnire cu Vladimir Putin, precum şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski. Președintele Trump dorește ca acest război brutal să ia sfârșit”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt al Casei Albe.

Ulterior, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că „încă mai avem multe lucruri de făcut” înainte de o întâlnire între Trump şi Putin.

