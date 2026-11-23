Rusia a avertizat luni cu privire la o escaladare în Războiul din Ucraina, în urma unui atac, sâmbătă, împotriva unui cargou rus, Sparta II, care a fost avariat şi a luat foc, la Marea Baltică, relatează AFP, conform News.ro.

„Este într-adevăr o tendinţă foarte periculoasă să se extindă activitatea teroristă în zona Mării Baltice”, a declarat într-o precizare de presă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Asta conduce, bineînţeles, la o escaladare a tensiunilor în regiune”, a apreciat el.

Atacul împotriva cargoului rus a fost raportat de către Finlanda.

„Sâmbătă dimineaţa, Forţele finlandeze de Apărare au detectat un atac cu dronă împotriva unui cargou rusesc, la vest de Suursaari, în estul Golfului Finlandei, în apele internaţionale”, a anunţat într-un comunicat Ministerul finlandez al Apărării.

Premierul Petteri Orpo a anunţat că „Ucraina are dreptul să se apere împotriva agresorului”.

Un elicopter este suspectat de încălcarea spaţiului aerian finlandez la câteva ore după atac.

Întrebat despre atacurile revendicate de către Kiev împotriva unei corvete şi unui cargou ruseşti, duminică, în largul Libiei, Peskov a răspuns că Moscova a luat notă de declaraţiile ucrainene.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat luni aceste atacuri împotriva a două nave ruseşti, în portul Benghazi.

„Corveta rusă Mercuri a fost scufundată. Este una dintre cele mai recente nave ale lor, pusă în serviciu în 2023”, a precizat şeful statului ucrainean.

ONU a cerut „deschiderea imediată a unei anchete independente şi transparente cu scopul stabilirii faptelor şi de a se cere socoteală celor responsabili”, cu câteva ore înainte de revendicarea lui Zelenski.