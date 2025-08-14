Kremlinul avertizează asupra unei „mari greșeli” în privința summitului Trump-Putin și exclude semnarea vreunui document

Dmitri Peskov, secretarul de presă al președinției ruse, într-un interviu la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), 7 iunie 2024. Sursa foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Kremlinul a avertizat joi că ar fi „o mare greșeală” să fie anticipat un rezultat al viitorului summit din Alaska la care vor participa președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, a relatat joi agenția rusă de știri Interfax, potrivit Reuters și CNN.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a mai declarat că nu există planuri de semnare a vreunui document în urma summitului din Alaska.

„Președintele Putin și președintele Trump sunt gata să discute și vor aborda cele mai dificile probleme”, a adăugat el.

Mai devreme în cursul zilei, Kremlinul a anunțat că programul summitului a fost convenit, urmând să aibă loc o întâlnire bilaterală între cei doi lideri.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la ora locală 11.30 (22.30 ora României), a anunțat joi Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului.

Ușakov a declarat că cei doi lideri se vor întâlni mai întâi între patru ochi, însoțiți doar de traducători.

El a adăugat că delegațiile celor două țări se vor reuni după aceea, iar președinții vor susține o conferință de presă comună.

Cei doi lideri vor discuta despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, a spus oficialul rus.

Putin îl laudă pe Trump înaintea summitului

Președintele rus Vladimir Putin a salutat joi „eforturile sincere” ale Statelor Unite pentru a pune capăt conflictului din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare, au relatat anterior AFP și Reuters.

„Administrația americană (…) depune eforturi destul de energice și sincere pentru a pune capăt luptelor, pentru a rezolva criza și a ajunge la acorduri care să fie în interesul tuturor părților implicate în conflict”, a declarat Putin în cadrul unei întâlniri la Kremlin cu importanți oficiali ruși și din cadrul armatei, referitoare la pregătirile pentru summitul de vineri, din Alaska.

Putin a mai declarat că discuțiile cu Statele Unite au drept scop crearea „condițiilor pe termen lung ale păcii între țările noastre, în Europa și în întreaga lume, dacă vom ajunge la acorduri în domeniul controlului armelor strategice ofensive în următoarele etape”.

Rusia și Statele Unite dețin cele mai mari arsenale de arme nucleare din lume, notează Agerpres. Ultimul acord de dezarmare nucleară între cele două țări este tratatul New START (New Strategic Arms Reduction), care urmează să expire pe 5 februarie 2026.