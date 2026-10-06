Kremlinul face un nou anunț despre cazul suspect de ciumă din Siberia. Mesaj către Donald Trump

Autoritățile au asigurat în mai multe rânduri că situația epidemiologică este stabilă în Siberia, după moartea suspectă a unei angajate a unui laborator de cercetare din Irkutsk.

Rusia a salutat oferta de asistență a președintelui SUA, Donald Trump, în urma decesului unei angajate a institutului rus de cercetare în domeniul ciumei, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a precizat că autoritatea rusă de supraveghere a sănătății publice, Rospotrebnadzor, se ocupă de situație și va furniza informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile, monitorizând în același timp evoluția evenimentelor după decesul angajatei.

Ce spune Organizația Mondială a Sănătății

În paralel, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că autoritățile ruse au identificat toate persoanele care au intrat în contact cu angajata decedată.

„Toate persoanele care au intrat în contact cu pacienta au fost, potrivit informațiilor, identificate și sunt monitorizate pentru a se depista eventualele simptome ale bolii, iar până în prezent niciuna nu a prezentat simptome”, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier.

El a precizat că autoritățile ruse, care nu au răspuns încă oficial la solicitarea de informații din partea OMS, investighează dacă moartea acesteia a fost cauzată de ciuma pneumonică.

Un deces suspect

O angajată a unui institut de cercetare a ciumei din Siberia s-a îmbolnăvit și a murit în circumstanțe necunoscute, determinând autoritățile să pună în carantină zeci de persoane.

Decesul a stârnit temeri legate de sănătatea publică pe rețelele sociale, dar autoritățile au declarat luni că situația este sub control, scrie Reuters.

Presa locală a identificat-o pe femeie ca fiind Daria Șipilova, angajată a Institutului de Cercetare Antipestă din Irkutsk pentru Siberia și Extremul Orient.

Au existat informații contradictorii cu privire la modul și locul în care angajata de laborator, a cărei vârstă a fost indicată ca fiind de 28 de ani, s-a îmbolnăvit, dar autoritățile au declarat că aceasta a decedat din cauza unei pneumonii a cărei origine nu a fost încă stabilită.

„Nu credeți zvonurile”, spun autoritățile

Autoritatea rusă de supraveghere sanitară, Rospotrebnadzor, a declarat presei de stat că institutul nu a găsit dovezi ale vreunui incident legat de manipularea agenților patogeni, după ce pe rețelele sociale s-au răspândit zvonuri conform cărora femeia ar fi scăpat o eprubetă conținând bacterii vii.

Kremlinul a declarat luni că rușii nu ar trebui să dea crezare „zvonurilor” care circulă cu privire la o posibilă epidemie de ciumă în regiunea Irkutsk.

„Agenția principală cu competență în acest domeniu este Rospotrebnadzor. Și ar trebui să ne bazăm pe declarațiile oficiale ale Rospotrebnadzor, fără a da crezare diverselor zvonuri și speculații”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

El a adăugat, de asemenea, că Rospotrebnadzor „dispune de profesioniști cu înaltă calificare în acest domeniu”.