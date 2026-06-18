Kremlinul îi acuză pe europeni că i-au „inoculat” idei dăunătoare președintelui Donald Trump

Un consilier de rang înalt de la Kremlin a declarat joi că liderii europeni probabil i-au inoculat lui Donald Trump „idei dăunătoare” la summitul G7 de săptămâna aceasta, dar că președintele SUA este un lider puternic care își menține propriile idei, relatează Reuters.

Trump a spus marți că Rusia ar trebui să facă pace cu Ucraina după o întâlnire „foarte bună” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, comentarii care au stârnit un optimism prudent în rândul liderilor G7 că ar putea fi încheiat un acord de pace între Kiev și Moscova.

Însă Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă de la Kremlin, a declarat joi că el crede că Trump a fost dezinformat la summit cu privire la situația din Ucraina și că Moscova încă așteaptă o vizită a emisarilor lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner – deși nu a fost stabilită încă nicio dată.

„Se poate presupune că lui Trump i-au fost inoculate… idei dăunătoare. Înțelegem că europenii exercită o influență neconstructivă aici”, a declarat Ușakov pentru una dintre televiziunile rusești de stat.

„Trump este un politician puternic și își menține punctele de vedere. A comentat unele lucruri și altele le-a păstrat pentru sine. Să vedem cum evoluează lucrurile”, adăugat consilierul lui Vladimir Putin.

Consilierul lui Putin neagă că Rusia pierde teren pe front

Zelenski și aliații săi europeni i-au transmis lui Trump că ei consideră că situația de pe câmpul de luptă a Ucrainei s-a îmbunătățit datorită atacurilor cu drone adânc în Rusia. Ușakov a spus că acest lucru este „categoric neadevărat”.

Însă Ucraina a lansat joi ceea ce inclusiv presa rusă a numit cel mai mare atac cu drone asupra regiunii Moscova de când aceste arme au devenit o componentă cheie pentru forțele armate ale ambelor țări.

Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, aflată la 15 kilometri de Kremlin, a fost lovită pentru a doua oară, joi dimineață, iar alte drone au căzut în capitala Rusiei.

A panorama of the largest oil refinery in Moscow.



Morning of June 18th. pic.twitter.com/JOFkYaARWw — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 18, 2026

Imaginile publicate pe rețelele sociale au surprins incendiile provocate de atacuri în complexul rafinăriei.

În total, 190 de drone ucrainene ar fi fost doborâte de apărarea aeriană rusă în timpul raidului, care a durat între orele 4:00 și 7:00 dimineața, a adăugat primarul, potrivit Tass.