Kremlinul îi răspunde lui Trump după ce a ironizat armata rusă, semnalând o schimbare majoră de viziune privind Ucraina

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF). FOTO: Arina Antonova / Zuma Press / Profimedia

Moscova a răspuns miercuri la criticile președintelui SUA Donald Trump pentru armata rusă după discursul său de marți din cadrul Adunării Generale a ONU de la New York.

Kremlinul a declarat miercuri că trupele ruse avansează pe toate fronturile din Ucraina și că dinamica războiului este evidentă, răspunzând astfel la declarația președintelui american Donald Trump potrivit căreia Ucraina ar putea recâștiga toate teritoriile capturate de armata Moscovei, relatează Reuters.

Miercuri, Kremlinul a respins comentariul președintelui american Donald Trump, care a descris Rusia ca fiind un „tigru de hârtie”, și a afirmat că președintele Vladimir Putin apreciază eforturile sale de soluționare a conflictului din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia este un urs, nu un tigru, și că „nu există urs de hârtie”.

Trump a declarat marți că el crede că Ucraina ar putea recuceri tot teritoriul capturat de Rusia și că Kievul ar trebui să acționeze acum, având în vedere că Moscova se confruntă cu „mari” probleme economice. Comentariile sale au marcat o schimbare retorică bruscă și izbitoare în favoarea Ucrainei.

Peskov, răspunzând într-un interviu radio la comentariile lui Trump, a spus că armata rusă avansează în Ucraina și că dinamica de pe linia frontului este evidentă. El a spus că stabilitatea economiei ruse este asigurată.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat marți satisfacția față „schimbarea de atitudine” a omologului său american Donald Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina, conform AFP.

„Această declarație a lui Donald Trump este un punct de cotitură major”, a spus Zelenski în cadrul unei conferințe de presă.

Donald Trump „înțelege clar situația și este bine informat cu privire la toate aspectele acestui război”, a salutat, de asemenea, Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

„De trei ani și jumătate, Rusia duce un război fără o direcție clară pe care o Putere Militară Reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social, apreciind că țara lui Vladimir Putin „seamănă mai mult cu un tigru de hârtie”.