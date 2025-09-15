Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump: „Nu există niciun progres până în prezent”

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, luni, că nu se înregistrează progrese în organizarea summitului Rusia-SUA-Ucraina. Recent, liderul de la Casa Albă afirmase că întâlnirea trilaterală va avea loc „relativ curând”, potrivit TASS, citată de News.ro.

„Nu, nu există niciun progres până în prezent”, le-a spus Dmitri Peskov jurnaliștilor care l-au întrebat despre existența unui acord privind organizarea unui summit Rusia-SUA-Ucraina.

Donald Trump a declarat recent că Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski se vor vedea relativ curând în cadrul unei reuniuni trilaterale cu SUA. „Vom rezolva această problemă într-un fel sau altul, dar relativ curând”, le-a spus Trump jurnaliştilor din grupul de presă al Casei Albe.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a susținut și că Rusia vrea o soluţie paşnică pentru conflictul din Ucraina. El pune pe seama europenilor și al Kievului că încă nu s-a întâmplat asta.

Moscova rămâne deschisă la o soluţie paşnică pentru Ucraina, dar „din partea Kievului procesul este frânat în mod artificial”, a declarat Peskov. De asemenea, el a mai spus că europenii împiedică soluţionarea paşnică a crizei din Ucraina, susţine el, pentru că „europenii nu intenţionează să acorde atenţie cauzelor principale ale crizei”.

Dmitri Peskov a confirmat că există „o pauză” în procesul de negociere dintre Rusia şi Ucraina. „Într-adevăr, am spus că există o pauză. Această pauză este evidentă”, a comentat el.

Totodată, el a acuzat Kievul că nu dă dovadă de flexibilitate şi disponibilitate „de a începe discuţii serioase” privind soluţionarea conflictului. Apelurile Kievului la o întâlnire imediată a liderilor sunt menite „să producă un efect emoţional”, susţine purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Întâlnirea în sine, dacă ar avea loc fără pregătire prealabilă, ar fi absolut inutilă”, a apus el.

Alianţa Nord-Atlantică oferă sprijin direct și indirect regimului de la Kiev, astfel că „se poate afirma cu certitudine absolută că NATO luptă împotriva Rusiei”, a mai spus oficialul rus.

Ce a spus Donald Trump

Donald Trump a declarat, duminică, că deși a reușit să oprească șapte războaie, încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se aştepta, potrivit BBC.

„Am crezut că va fi uşor pentru mine, dar s-a dovedit a fi dificil”, a spus el. Liderul SUA a dat vina pe profunda animozitate dintre liderul rus și cel ucrainean. „Ura dintre Zelenski şi Putin este de neînţeles”, a comentat Trump.

Această constatarea a lui Trump l-a determinat pe acesta să pună la îndoială eficienţa unor discuţii directe între Kiev şi Moscova. Întrebat dacă crede că astfel de negocieri sunt posibile, Trump a răspuns: „Nu ştiu. Cred că va trebui să vorbesc eu cu toţi”.

Liderul de la Casa Albă a fost întrebat când ar putea avea loc o astfel de discuţie și a răspuns că s-ar putea întâmpla „relativ curând”. Presat în continuare să spună dacă următorul pas ar putea fi un summit trilateral, Trump a spus că formatul nu contează.

„Vor fi discuţii, indiferent dacă le numiţi summit sau doar o întâlnire, nu contează, dar probabil că va trebui să mă implic. Se urăsc atât de mult, încât aproape nu pot vorbi. Sunt incapabili să comunice între ei”, a conchis el.