NATO este de facto în război cu Rusia, susține Kremlinul / „Este evident şi nu este nevoie de dovezi”

Alianţa Nord-Atlantică oferă sprijin direct și indirect regimului de la Kiev, astfel că „se poate afirma cu certitudine absolută că NATO luptă împotriva Rusiei”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters.

„NATO este implicată de facto în acest război”, le-a declarat luni reporterilor Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a mai spus el.

Dmitri Peskov a continuat: „NATO oferă sprijin direct și indirect regimului de la Kiev. Se poate afirma cu certitudine absolută că NATO luptă împotriva Rusiei”, a continuat el.

Declarațiile lui Peskov vin într-un context tensionat. NATO a anunţat vineri că va desfăşura mai multe avioane pe flancul estic al alianţei pentru a se proteja împotriva viitoarelor atacuri cu drone, după ce drone rusești au intrat, săptămâna trecută, în spațiul aerian al Poloniei. O dronă a Rusiei a pătruns și în spațiul aerian al României sâmbătă după-amiază și două avioane F-16 au interceptat-o.

De asemenea, comentariul lui Peskov a fost făcut și după ce șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, a spus că NATO nu este în război cu Rusia, potrivit TASS. El a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez de săptămâna trecută a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacţiile NATO prin escaladări treptate, care să nu provoace o reacţie pe scară largă.

„Interesant este că toate erau nefuncţionale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanşa un război”, a spus ministrul polonez.

Anterior declarației lui Peskov, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat că Moscova va lua măsuri împotriva statelor europene care vor încerca să confiște activele rusești înghețate. Politico a relatat că executivul UE ia în considerare ideea de a utiliza depozitele în numerar rusești de la Banca Centrală Europeană, provenite din obligațiuni ajunse la scadență deținute de Rusia. Scopul ar fi de a finanța un „Împrumut pentru reparații” destinat Ucrainei.