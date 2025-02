Kremlinul l-a dat afară pe șeful Roscosmos și i-a găsit rapid un înlocuitor

Kremlinul l-a revocat joi pe șeful agenției spațiale a Rusiei, Roscosmos, după un mandat de mai puțin de trei ani marcat de eșecul spectaculos al primei misiuni rusești pe Lună din ultimii 47 de ani, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.



Într-un comunicat, Kremlinul a anunțat că Iuri Borisov, care conducea Roscosmos din iulie 2022, când l-a înlocuit pe Dmitri Rogozin, a fost eliberat din funcție. Kremlinul nu a oferit nicio explicație pentru decizia de acum. Borisov a fost înlocuit de adjunctul ministrului transporturilor, Dmitri Bakanov, care a condus o companie de sateliți înainte de a face parte din guvern.

Bakanov to replace Borisov as Roscosmos chief, Kremlin announces. Dmitry Bakanov previously served as Russia’s deputy transport minister:https://t.co/bIloJ0gc2F pic.twitter.com/jWJJ9w1gts