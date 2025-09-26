Kremlinul a declarat vineri că secțiunea rămasă intactă a conductelor de gaze Nord Stream, care leagă Rusia de Germania și care au fost aruncate în aer acum trei ani, ar putea fi repusă rapid în funcțiune, transmite agenția Reuters.

„Linia rămasă există, poate fi pornită chiar acum, de fapt”, le-a spus jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Sistemul Nord Stream este alcătuit din două conducte duble, Nord Stream 1 (NS1) și Nord Stream 2 (NS2), care trec pe sub Marea Baltică până în Germania. Doar una dintre cele patru conducte – o parte din NS2 – a rămas intactă după exploziile ce au avut loc pe 26 septembrie 2022.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat în luna mai că garantarea faptului că Nord Stream 2 nu va intra în funcțiune face parte din eforturile de a spori presiunea asupra Rusiei pentru a se angaja în negocieri care să ducă la încheierea războiului din Ucraina.

Peskov a spus că Rusia speră ca ancheta condusă de Germania privind exploziile să fie finalizată.

Luna trecută, un cetățean ucrainean a fost arestat în Italia sub suspiciunea că ar fi participat la atacurile pentru care Rusia dă vina direct pe Kiev. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, iar Ucraina a negat orice implicare.

Descrise atât de Moscova, cât și de Occident, ca un act de sabotaj, exploziile au întrerupt o mare parte din livrările de gaze rusești către Europa.

Peskov a repetat vineri poziția Kremlinului potrivit căreia Statele Unite poartă o parte din vina pentru orchestrarea atacurilor.

„Cine, să zicem, a tolerat acest lucru? Ei bine, este evident că, fără știrea administrației [lui Joe] Biden din SUA, astfel de acțiuni din partea Ucrainei și a regimului de la Kiev ar fi fost imposibile”, a declarat Peskov.

Statele Unite au negat orice implicare în atac.