Kremlinul, primele comentarii după ce a plasat magazinele Metro și Auchan sub „control temporar”

Kremlinul a susținut marți că plasarea unităților rusești ale unor companii străine sub administrare temporară nu echivalează cu o schimbare a proprietății și că această măsură reprezintă, în parte, un răspuns la implicarea tot mai mare a țărilor „neprietenoase” în acțiunile militare împotriva Rusiei, transmite Reuters.

Luna aceasta președintele rus Vladimir Putin a semnat decrete prin care unitățile locale ale gigantului elvețian din industria alimentară Nestlé, ale retailerului francez Auchan și, cel mai recent, ale celui german Metro AG, au fost plasate sub „control temporar”.

Decretul privind transferarea controlului asupra unităților Nestlé și Auchan stipula ca activele din Rusia ale acestora să fie transferate sub administrarea temporară a companiei ruse L.E.V. Management.

Conform datelor din registrul rus, acea companie a fost înregistrată la Moscova în 2024, cu un capital social de doar 15.000 de ruble (177 de dolari) și un singur angajat.

Înainte de decret, compania era practic necunoscută publicului, potrivit agenției Bloomberg.

Kremlinul susține că Rusia nu intenționează să confiște cu totul afacerile

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat marți că măsurile sunt reversibile, dar că Moscova nu vede în prezent niciun motiv pentru anularea lor. El a fost întrebat despre acest subiect de jurnaliștii acreditați pe lângă Kremlin.

„Primul decret la care vă referiți și decretele anterioare nu vizează în niciun fel schimbarea proprietății. Este vorba despre introducerea unui management extern, iar atunci când se iau deciziile relevante, faptul că aceste companii sunt legate de țări neprietenoase nu a fost cu siguranță cel mai puțin important factor”, a răspuns el, citat de Interfax.

„Având în vedere implicarea tot mai mare a acestor țări neprietenoase în acțiuni militare directe împotriva țării noastre, se iau astfel de decizii”, a mai spus Peskov.

Rusia a înăsprit controlul asupra activelor aflate în proprietatea străină de la începutul războiului din Ucraina, în 2022. În temeiul unui decret semnat de Putin în 2023, Moscova are competența de a plasa sub administrare temporară activele provenite din țările pe care le consideră „ostile”.

Acest mecanism a fost utilizat anterior pentru a prelua controlul asupra filialelor ruse ale unor companii precum Danone și Carlsberg.