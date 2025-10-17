Kremlinul propune construirea unui tunel „Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA în cel mai apropiat punct dintre ele

Rusia și Statele Unite ar trebui să construiască un tunel feroviar „Putin-Trump” pe sub strâmtoarea Bering pentru a lega cele două țări prin cel mai apropiat punct dintre ele, a deschide posibilitatea unei explorări comune a resurselor naturale și a „simboliza unitatea”, a sugerat vineri un emisar al Kremlinului citat de Reuters.

Propunerea a fost formulată de Kirill Dmitriev, emisarul pentru investiții al președintelui Vladimir Putin și șeful fondului suveran rus RDIF, înainte de întâlnirea de la Casa Albă între președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Dimitriev a estimat că valoarea proiectului de construcție ar urma să se ridice la 8 miliarde de dolari și a declarat că el va fi finanțat de Moscova și de „parteneri internaționali”, pentru a realiza o legătură feroviară și de marfă de 112 km în mai puțin de opt ani.

Dmitriev, care a contribuit la lansarea unei ofensive de imagine a Rusiei menite să revigoreze relațiile americano-ruse, a lansat ideea joi seara, după ce Putin a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump și a convenit să se întâlnească la Budapesta cu acesta pentru a căuta o modalitate de a opri războiul din Ucraina.

„The Boring Company” a lui Musk, propusă drept constructor

„Visul unei legături între SUA și Rusia prin strâmtoarea Bering reflectă o viziune de durată – de la proiectul feroviar Siberia–Alaska din 1904 până la planul Rusiei din 2007. RDIF a studiat propunerile existente, inclusiv proiectul feroviar SUA-Canada-Rusia-China, și va sprijini cea mai viabilă variantă”, a scris Dmitriev pe platforma X.

Strâmtoarea Bering, lată de 82 km în cel mai îngust punct al ei, separă vasta și slab populata regiune rusă Ciukotka de Alaska. Idei de a le conecta există de cel puțin 150 de ani. În mijlocul strâmtorii se află micile insule Diomede – una rusă și una aparținând SUA – despărțite de doar 4 km.

Strâmtoarea Bering, FOTO: Shutterstock

Dmitriev, care a stabilit o relație de colaborare cu Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, și care a sugerat că marile companii energetice americane ar putea participa la proiecte rusești în Arctica, a propus acum ca tunelul să fie construit de The Boring Company, compania americană de foraj subteran deținută de miliardarul Elon Musk.

„Imaginați-vă legătura dintre SUA și Rusia, dintre Americi și Afro-Eurasia, prin Tunelul Putin-Trump – o conexiune de 70 de mile care să simbolizeze unitatea. Costurile tradiționale depășesc 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia @boringcompany le-ar putea reduce la sub 8 miliarde. Haideți să construim viitorul împreună”, i-a scris Dmitriev lui Musk într-un mesaj publicat pe rețeaua „X” deținută de miliardarul american.

Nu a existat niciun răspuns public imediat din partea lui Musk sau a lui Trump.

Emisarul de la Kremlin amintește de ideea „Podului Păcii”

Agenția Reuters notează că, dincolo de tunelul propriu-zis, construirea și modernizarea infrastructurii de pe ambele maluri ale strâmtorii ar necesita sume uriașe. Rețeaua rutieră și feroviară existentă în Ciukotka este, în cel mai bun caz, limitată.

Dmitriev a afirmat că, în timpul Războiului Rece, fusese vehiculată o idee pentru un „Pod Mondial al Păcii Kennedy-Hrușciov” peste strâmtoare. El a publicat o schiță din acea epocă a traseului posibil, alături de o ilustrație care arată ruta pe care ar putea fi amplasat noul tunel.

From the Soviet JFK docs released by @RepLuna: Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge “could and should be built between Alaska and Russia at once.”



With modern @boringcompany technology this can become a Putin-Trump tunnel connecting the Eurasia and Americas for < $8 billion pic.twitter.com/c84VK75rh5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

„RDIF a investit deja în și a construit primul pod feroviar dintre Rusia și China. A sosit momentul să facem mai mult și să unim continentele pentru prima dată în istoria omenirii. A sosit momentul să conectăm Rusia și SUA”, a declarat Dmitriev.