Donald Trump, prima declarație despre data întâlnirii din Ungaria cu Vladimir Putin

Președintele american Donald Trump a declarat joi că preconizează că se va întâlni în curând cu omologul său rus, Vladimir Putin, probabil „în următoarele două săptămâni”, informează Reuters și AFP.

„Aș spune că mă voi întâlni cu el în aproximativ două săptămâni, destul de repede”, a afirmat Trump în fața reporterilor de la Casa Albă, în Biroul Oval, când a fost întrebat despre data summitului cu Putin, care va avea loc la Budapesta.

El a adăugat că secretarul american de stat, Marco Rubio, va purta mai întâi discuții cu oficialii ruși.

Anterior, liderul american anunțase că „au fost făcute mari progrese” în urma discuției telefonice pe care a purtat-o în cursul după-amiezii cu Vladimir Putin și că va avea cu acesta o întâlnire în capitala Ungariei, la o dată pe care însă, în postarea inițială din mediul online nu a menționat-o.

„Am decis ca o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt să aibă loc săptămâna viitoare. Primele întâlniri vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, urmând să fie desemnate și alte persoane. Locația urmează să fie aleasă. Apoi, președintele Putin și cu mine ne vom întâlni într-o locație deja convenită, Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”, a scris președintele Trump, în mesajul publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

„Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au înregistrat progrese mari în urma conversației telefonice de astăzi”, a mai scris liderul de la Casa Albă, fără a da detalii despre conținutul discuției, pe care a descris-o drept „foarte productivă”.

Convorbirea Trump-Putin a fost descrisă, într-o declarație a Casei Albe, de asemenea drept „bună și productivă”. Casa Albă a anunțat, prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt , citată de CNN, că discuția telefonică dintre cei doi șefi de stat a durat „mai mult de două ore”. Alte detalii vor fi furnizate mai târziu, a precizat Leavitt. „Tocmai am vorbit cu președintele, secretarul de stat și vicepreședintele, și a fost o convorbire foarte bună și productivă. A durat mai mult de două ore”, le-a spus ea reporterilor.

Kremlinul și Zelenski au reacționat

Un consilier al Kremlinului a declarat ulterior că șeful diplomației americane, Marco Rubio, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, vor discuta în zilele următoare pentru a pregăti noul summit dintre Trump și Putin.

Oficialul Kremlinului, Iuri Ușakov, a precizat că data summitului va depinde de modul în care vor avansa pregătirile.

Ușakov a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă pe subiectul convorbirii telefonice dintre Putin și Trump, a opta din acest an, care, potrivit consilierului de la Kremlin, a avut loc la inițiativa Moscovei.

El a mai spus că Trump a propus Budapesta ca loc de desfășurare a summitului și că Putin a fost imediat de acord.

De asemenea, Ușakov a precizat că cei doi lideri au discutat și despre posibila livrare de rachete de croazieră Tomahawk din partea Statelor Unite către Ucraina, pe care președintele Volodimir Zelenski a solicitat-o intens în ultima perioadă.

„Vladimir Putin și-a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe câmpul de luptă, dar vor cauza daune semnificative relațiilor dintre țările noastre, fără a mai menționa daunele aduse perspectivelor unei rezolvări pașnice” a conflictului, a mai declarat Ușakov în fața reporterilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat joi la Washington, urmând să fie primit de Trump la Casa Albă vineri.

„Avem o întâlnire planificată cu președintele Trump mâine (vineri, n.r.) și ne bazăm pe impulsul care a funcționat în Orientul Mijlociu, de a stopa teroarea și războiul, pentru a contribui la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram. „Limbajul forței și al dreptății va funcționa cu siguranță și în ceea ce privește Rusia”, a adăugat liderul ucrainean.

Zelenski nu s-a referit direct la anunțul lui Trump privitor la noua sa întâlnire, de la Budapesta, cu Putin.

Dar liderul ucrainean a adăugat că este clar că „după ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbește să reia dialogul”, într-o evidentă referire la semnalele transmise Trump potrivit cărora Washingtonul ia în calcul să furnizeze Kievului aceste rachete cu rază lungă de acțiune.

Anterior, Putin avertizase SUA că transferul unor rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta iremediabil relațiile ruso-americane și a menționat că aceste de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistență americană.