Kremlinul, reacție în cinci cuvinte despre informațiile pe care le au serviciile secrete americane cu privire la obiectivele reale ale lui Putin, inclusiv din Europa

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, participă la summitul informal al liderilor Comunității Statelor Independente (CSI), la Sankt Petersburg, pe 21 decembrie 2025. FOTO: Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Kremlinul a afirmat luni că, dacă serviciile secrete americane consideră că președintele rus Vladimir Putin dorește să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au făcut odată parte din Uniunea Sovietică, atunci agențiile americane de spionaj se înșeală, informează Reuters.

Agenția de presă a citat vineri șase surse anonime care au spus că rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că Putin nu a renunțat la obiectivul său de a cuceri întreaga Ucraină și de a revendica zone din Europa care au făcut parte în trecut din Uniunea Sovietică, părți care în prezent aparțin inclusiv unor membre ale Alianței Nord-Atlantice (NATO).

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus reporterilor că Moscova nu știe cât de încredere sunt sursele citate de Reuters, dar că, dacă relatarea agenției de presă este una corectă, atunci concluziile serviciilor secrete americane sunt greșite.

„Acest lucru este absolut neadevărat”, a spus Peskov despre concluziile serviciilor secrete americane, așa cum au fost relatate de Reuters.

Conform articolului publicat vineri de agenția de presă, rapoartele serviciilor de spionaj din SUA indică o imagine complet diferită de cea descrisă public de președintele american Donald Trump și negociatorii săi de pace pentru Ucraina, care au afirmat că Putin dorește să pună capăt conflictului. Cel mai recent dintre rapoarte datează de la sfârșitul lunii septembrie, potrivit uneia dintre cele șase surse citate.

De asemenea, informațiile serviciilor secrete americane contrazic afirmațiile liderului rus potrivit cărora Moscova nu reprezintă o amenințare pentru Europa.

Concluziile SUA au fost consecvente de când Putin a lansat invazia pe scară largă, în 2022. Acestea se aliniază în mare măsură cu opiniile liderilor europeni și ale agențiilor de spionaj, potrivit cărora Putin râvnește la întreaga Ucraină și la teritoriile fostelor state din blocul sovietic, care aparțin în prezent inclusiv unor state membre ale alianței NATO, au mai spus sursele citate de Reuters.

„Serviciile de informații au susținut întotdeauna că Putin vrea mai mult”, a declarat Mike Quigley, membru democrat al Comisiei de Informații din cadrul Camerei Reprezentanților, într-un interviu acordat agenției de presă. „Europenii sunt convinși de acest lucru. Polonezii sunt absolut convinși de acest lucru. Țările baltice cred că ele sunt primele” care ar putea fi atacate, a precizat Quigley.

Rusia controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv cea mai mare parte din Luhansk și Donețk (provinciile care constituie centrul industrial al Donbasului), părți din regiunile Zaporojie și Herson, precum și Crimeea, peninsula strategică din Marea Neagră.

Președintele Vladimir Putin susține că peninsula Crimeea și toate cele patru regiuni anexate aparțin Rusiei. Trump presează Kievul să-și retragă forțele din mica parte a Donețkului pe care o mai controlează, ca parte a acordului de pace propus, potrivit a două surse familiarizate cu problema, o cerere pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și majoritatea ucrainenilor o resping.

„Echipa președintelui a făcut progrese enorme în ceea ce privește încheierea războiului”, iar Trump evaluează că un acord de pace „este mai aproape ca niciodată”, a spus un oficial al Casei Albe, fără a se referi la rapoartele serviciilor de informații.