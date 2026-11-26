Kremlinul a respins joi armistițiul de iarnă, atât în ce privește atacurile asupra infrastructurilor energice, cât și cele care țintesc exporturile de cereale prin Marea Neagră, solicitat cu o zi înainte de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cererea acesteia a fost catalogată de către președinția rusă drept un ultimatum.

„Rusia nu are nicio obligație. Rusia trebuie să-și apere interesele naționale”, a declarat la televiziunea publică rusă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agențiilor EFE și Agerpres.

„Demonstrează încă o dată cât de bine întemeiate sunt rezervele noastre”

Pe de altă parte, a continuat Peskov, „este evident că, cu ultimatumuri precum acesta, este foarte dificil să aspiri la un rol de mediator sau de participant la negocierile de soluționare” a conflictului din Ucraina.

„Aceasta, cu siguranță, demonstrează încă o dată cât de bine întemeiate sunt rezervele noastre cu privire la voința europenilor de a adopta o poziție constructivă și de a contribui în vreun fel la procesul de pace”, a adăugat reprezentantul Kremlinului.

Peskov s-a referit astfel la insistența aliaților europeni ai Ucrainei de a participa la negocierile ruso-ucrainene, mediate până în prezent numai de SUA, întrucât Rusia i-a exclus de la masa tratativelor, considerându-i parte a conflictului în virtutea ajutorului militar și financiar oferit de europeni Kievului.

Critici la adresa UE

Mai mult, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat faptul că Uniunea Europeană nu a dat până în prezent niciun răspuns invitației transmise de președintele rus Vladimir Putin de a-și trimite emisarii la Moscova pentru a-și explica poziția cu privire la conflictul ucrainean și la o viitoare arhitectură de securitate în Europa.

Europenii „fac comentarii, dar deocamdată nu au lămurit nimic”, a remarcat Peskov, al cărui coleg, consilierul prezidențial de politică externă Iuri Ușakov, a declarat săptămâna aceasta că invitația pentru discuții la Moscova cu susținătorii europeni ai Ucrainei este încă valabilă și a recunoscut existența unor contacte cu Bruxellesul.

Liderii europeni insistă, ca prim pas, pentru un armistițiu

Liderii europeni nu au respins public această invitație, dar insistă mai întâi asupra unui armistițiu în conflictul din Ucraina, aceasta fiind și cererea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Dar Rusia a respins mereu ideea unui armistițiu ca o condiție prealabilă negocierilor, iar Putin a declarat săptămâna aceasta că, în urma atacului ucrainean asupra podului Crimeei (Podul Kerci), o asemenea idee este acum exclusă.

Într-o dezbatere miercuri în Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Moscovei să accepte pe durata acestei ierni un armistițiu privind infrastructura energetică și exporturile de alimente prin Marea Neagră, pentru ca Putin „să demonstreze că este serios în privința negocierilor de pace”.