Kremlinul a respins ca inacceptabilă solicitarea fostului prim-ministru britanic Boris Johnson privind desfășurarea unei forțe occidentale simbolice în Ucraina, transmite agenția de presă Reuters.

Johnson a făcut această sugestie marți, într-un interviu acordat postului Sky News. „Mă refer la o prezență simbolică, ca semn al sprijinului nostru”, a declarat Johnson.

„Motivul pentru care acest lucru contează este că întregul război se reduce, în esență, la întrebarea dacă (președintele rus) Putin poate readuce Ucraina în sfera de influență a Rusiei, iar ceea ce s-ar transmite prin prezența, chiar și simbolică, a Coaliției de Voință – care ar asigura reaprovizionarea și logistica la mile și mile distanță de linia frontului – ar fi: «Uite, Vladimir Putin, depinde de ucraineni să decidă ce țări invită să-și trimită trupele în Ucraina»”, a spus fostul premier britanic.

Kremlinul, care susține că Johnson a sabotat negocierile de pace din Ucraina în 2022 – lucru pe care acesta îl neagă –, l-a acuzat de comportament distructiv.

„Este ceva absolut inacceptabil și intolerabil pentru partea rusă – desfășurarea oricăror contingente străine pe teritoriul ucrainean. Acest lucru a fost afirmat în repetate rânduri la diverse niveluri, inclusiv de către președintele Putin”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Știm, de asemenea, că, spre regretul nostru, au existat declarații repetate din partea capitalelor europene și a Bruxelles-ului cu privire la planurile de desfășurare a unor contingente militare. Pot repeta încă o dată: acest lucru este absolut inacceptabil pentru Moscova”, a mai spus reprezentantul președinției ruse.

Oficialii ruși au avertizat în repetate rânduri că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina ar constitui ținte legitime pentru forțele ruse.

Dmitri Medvedev, fost președinte și vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a calificat miercuri pe Johnson drept un provocator periculosși a afirmat că este rezonabil să ne întrebăm dacă o desfășurare de trupe de genul celei sugerate de acesta nu ar putea duce la un război între Rusia și NATO.