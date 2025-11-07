Kremlinul respinge zvonurile privind marginalizarea lui Serghei Lavrov / Mișcările care au generat aceste speculații în presa rusă

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, fotografiat alături de președintele Vladimir Putin la o reuniune din iunie 2025, FOTO: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia Images

Presa rusă a scris că ministrul de Externe rus ar fi căzut în dizgrația Kremlinului. Kremlinul a negat aceste speculații, vineri, scrie Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins vineri speculațiile potrivit cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi căzut în dizgrația președintelui Vladimir Putin.

Răspunzând la o întrebare adresată în cadrul briefingului zilnic cu jurnaliștii, Peskov a afirmat că aceste sugestii „nu corespund realității” și că Lavrov își continuă atribuțiile de ministru de externe.

Publicația independentă rusă The Moscow Times a scris joi că Lavrov pare să fi căzut în dizgrația Kremlinului după o convorbire dezastruoasă cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a dus la anularea summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump.

Lavrov, care conduce Ministerul de Externe de peste 20 de ani, nu s-a prezentat la reuniunea istorică a Consiliului de Securitate al Rusiei, prezidată de Putin pe 5 noiembrie.

La o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, printre care se numără și Lavrov, Putin le-a cerut să ia în considerare propunerile de reluare a testelor nucleare, pe care Rusia le-a efectuat ultima dată în 1990. Lavrov „a lipsit în mod deliberat” de la întâlnire, a declarat o sursă pentru Kommersant.

Mai exact, Lavrov a fost singurul membru permanent al Consiliului de Securitate care a lipsit de la întâlnirea istorică, scrie The Moscow Times.

Lavrov și-a pierdut și statutul de șef al delegației ruse la summitul G20. Anul acesta, delegația va fi condusă de Maxim Oreșkin, șeful adjunct al Administrației Prezidențiale, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit acestuia, decizia de a-l numi pe Oreșkin a fost luată de Putin.

Președintele însuși a decis din nou să nu participe la summitul G20, care va avea loc anul acesta în Africa de Sud, semnatară a Statutului de la Roma și obligată să-l aresteze pe Putin în baza unui mandat emis de Curtea Penală Internațională.

În 2025, din cauza unui mandat emis de CPI, Putin nu a putut să zboare în Brazilia pentru summitul BRICS. Iar în 2022, a lipsit de la summitul G20 de la Bali. În ambele cazuri, Lavrov a fost șeful delegației ruse.

Veteran al diplomației ruse și fost reprezentant permanent al Rusiei la Consiliul de Securitate al ONU, Lavrov a purtat o conversație telefonică cu Rubio pe 21 octombrie, în cadrul căreia trebuia să discute condițiile viitorului summit Putin-Trump de la Budapesta.

Cu toate acestea, Rubio i-a recomandat lui Trump să anuleze întâlnirea, iar întreruperea summitului a fost urmată de sancțiuni americane împotriva Rosneft și Lukoil – primele de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Surse Reuters familiarizate cu situația au declarat că motivul a fost poziția intransigentă a Kremlinului, care „voia prea mult” și a respins un armistițiu în Ucraina.

După conversația eșuată cu Rubio, Lavrov însuși a vorbit din nou despre un „regim nazist” la Kiev și a cerut ca „cauzele profunde ale conflictului” să fie abordate.